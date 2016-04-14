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АСВ повышает ставку взносов для банков
Взгляд БКС: Повышение будет стоить Сбербанку около 1% чистой прибыли в 2016 г. и 1.7-1.8% далее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Новость: Базовая ставка банковских отчислений в АСВ повышена с 0.1% до 0.12% от ежеквартальных остатков средств физлиц на счетах банка, начиная с 3К16, ввиду дефицита Фонда страхования вкладов из-за многочисленных банкротств банков в последнее время.
Рост ставки негативно скажется на рентабельности финансовых учреждений и будет стоить банковской системе чуть менее RUB 5 млрд в квартал. Почти половина из этих выплат придется на долю Сбербанка, который держит около 47% всех розничных депозитов и использует их для финансирования 47% своих активов по РСБУ (44% по МСФО).
Другими словами, повышение взносов снизит чистую прибыль Сбербанка на 1% в 2016 г. и на 1.7-1.8% далее. Остальные банки лишь на 20% финансируют свои активы за счет розничных депозитов, однако влияние на общую прибыль будет более существенным, поскольку без учета Сбербанка сектор балансирует на грани положительной рентабельности.
Ольга НАЙДЕНОВА, старший аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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