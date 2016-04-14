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Сбербанк запустил карту Visa Премьер с повышенными бонусами СПАСИБО

14 Апреля 2016, 11:16 | В России

Сбербанк запустил премиальную карту Visa Премьер категории Platinum с повышенными бонусами СПАСИБО. По карте начисляются 3% бонусов СПАСИБО за покупки авиабилетов, при бронировании номеров в отеле, а также за покупки в кафе, ресторанах и на автозаправках. За любые другие безналичные покупки по карте  Visa Премьер начисляется 1% бонусов СПАСИБО, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Накопленные бонусы можно обменять на скидку до 99% на авиабилеты или отели по всему миру на новом портале «Спасибо от Сбербанка. Путешествия». В проекте участвуют более 100 авиакомпаний и 300 тысяч отелей. Кроме того, можно обменять бонусы на скидки при покупке товаров и услуг у партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки.

Карта Visa Премьер также дает доступ к премиальному обслуживанию, которое включает услуги персонального клиентского менеджера в выделенной зоне «Сбербанк Премьер» (более 200 офисов в Москве) и выделенную телефонную линию поддержки.

Стоимость годового обслуживания карты составляет 4 900 рублей в год. Для владельцев пакета услуг «Сбербанк Премьер» обслуживание карты бесплатно.

 «Мы активно развиваем предложения, основываясь на понимании клиентских потребностей. Мы знаем, что клиентам интересны авиабилеты и отели, поэтому запустили портал «Спасибо от Сбербанка. Путешествия», - отмечает директор департамента развития отношений с клиентами Сбербанка Яна Павлова. - Для того чтобы клиенты могли быстро накапливать бонусы СПАСИБО, мы запустили действительно сильное предложение – карту Visa Премьер. Клиенты будут получать повышенные бонусы в целых категориях трат, а не только у конкретных партнеров».

«Карта Visa Премьер с повышенными бонусами СПАСИБО – сегодня один из лучших карточных продуктов на рынке, – отмечает директор управления карточного бизнеса и расчетно-кассового обслуживания Сбербанка Ростислав Яныкин. – Уверен, для наших премиальных клиентов карта станет основным инструментом каждодневных покупок с выгодой.  Пока мы предлагаем новую карту в пилотном режиме в Москве. Мы надеемся, что предложение понравится нашим клиентам и покажет свою эффективность, тогда мы примем решение о тиражировании карты по всей стране».

Кроме того, Сбербанк запустил аналогичную систему начисления повышенных бонусов СПАСИБО за покупки по картам Visa Infinite.

Предложение по начислению повышенных бонусов распространяется не только на новых клиентов, но и тех, кто уже является держателями карт Visa Platinum и Visa Infinite в составе пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый».

Премиальные карты с повышенными бонусами можно оформить до конца 2016 года, оставив заявку на сайте Сбербанка. Получить карту можно в одном из московских офисов с премиальной зоной «Сбербанк Премьер». 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: карты  сбербанк 



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