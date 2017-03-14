www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.95 р. 100 JPY: 51.23 р.
EUR: 62.74 р. 10 CNY: 85.28 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Китайцы и нефть поддержали рубль

14 Марта 2017, 18:17 | В России

Сегодня: Слабые драйверы. Внешние индикаторы указывают на сохранение осторожности в преддверии заседания FOMC, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На рынках растут ожидания того, что ФРС может указать на возможность более чем трех повышений ставки в этом году в свете ускорения инфляции. Тем не менее сильные макроданные из Китая за 2M17 (промпроизводство, инвестиции в основной капитала, частные инвестиции) и отскок нефтяных котировок выступят ограничителем для негатива.

Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день разнонаправленно (DJIA -0.10%, S&P 500 +0.04%, NASDAQ +0.24%). Азиатские индексы показывают смешанную динамику (Hang Seng +0.05%, Shanghai +0.11%, Nikkei -0.10%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.01%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.4 за барр. – выше открытия.

Вчера: Рост рынков – «медведи» уступили «быкам». В первом раунде накануне заседания ФРС победу одержали «быки», отыграв сильные данные по рынку труда США – доказательство восстановления крупнейшей в мире экономики, которому не смогут помешать грядущие повышения ставки.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.12% до $51.3 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.81, РТС (+1.25%), ММВБ-50 (+1.33%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: курс  доллар  рубль  драйвер  ЦБ  евро  нефть  фрс 











Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru