Китайцы и нефть поддержали рубль

Сегодня: Слабые драйверы. Внешние индикаторы указывают на сохранение осторожности в преддверии заседания FOMC, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На рынках растут ожидания того, что ФРС может указать на возможность более чем трех повышений ставки в этом году в свете ускорения инфляции. Тем не менее сильные макроданные из Китая за 2M17 (промпроизводство, инвестиции в основной капитала, частные инвестиции) и отскок нефтяных котировок выступят ограничителем для негатива.

Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день разнонаправленно (DJIA -0.10%, S&P 500 +0.04%, NASDAQ +0.24%). Азиатские индексы показывают смешанную динамику (Hang Seng +0.05%, Shanghai +0.11%, Nikkei -0.10%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.01%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.4 за барр. – выше открытия.

Вчера: Рост рынков – «медведи» уступили «быкам». В первом раунде накануне заседания ФРС победу одержали «быки», отыграв сильные данные по рынку труда США – доказательство восстановления крупнейшей в мире экономики, которому не смогут помешать грядущие повышения ставки.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.12% до $51.3 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.81, РТС (+1.25%), ММВБ-50 (+1.33%).