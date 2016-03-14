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Бизнесу опять обещают послабления
В Минфине предложили избавить российский бизнес от излишнего валютного контроля и провести инвентаризацию действующих норм валютного законодательства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Зубарев в рамках Российского экономического и финансового форума, передает ТАСС.
«Необходимо избавить компании и бизнес от излишнего валютного контроля, чтобы он был сфокусирован на пресечении теневых потоков, на борьбе с незаконным выводом денег, а не ограничивал обычный деловой оборот. Над этим сейчас работаем», — сказал Зубарев.
Он отметил, что сейчас инвентаризация действующих норм валютного законодательства является особенно актуальной. Ее целью, по словам заместителя главы Минфина, является существенная либерализация действующих норм и отказ от ограничительных подходов к валютному регулированию в отношении физических лиц.
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