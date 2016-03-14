Бизнесу опять обещают послабления

В Минфине предложили избавить российский бизнес от излишнего валютного контроля и провести инвентаризацию действующих норм валютного законодательства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Зубарев в рамках Российского экономического и финансового форума, передает ТАСС.

«Необходимо избавить компании и бизнес от излишнего валютного контроля, чтобы он был сфокусирован на пресечении теневых потоков, на борьбе с незаконным выводом денег, а не ограничивал обычный деловой оборот. Над этим сейчас работаем», — сказал Зубарев.

Он отметил, что сейчас инвентаризация действующих норм валютного законодательства является особенно актуальной. Ее целью, по словам заместителя главы Минфина, является существенная либерализация действующих норм и отказ от ограничительных подходов к валютному регулированию в отношении физических лиц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.