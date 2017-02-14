Рубль чуть не пробил уровень в 57

Рубль бьет рекорды: российская валюта снова обновила максимум к американской. В моменте за доллар игроки давали 57 рублей 84 копейки, сообщает деловая газета «Золотой Рог». При этом цены на нефть снижаются, однако черное золото по-прежнему остается достаточно дорогим. Баррель марки Brent к 13:20 мск стоил около 56 долларов.

Надолго ли закрепится тренд укрепления рубля? Стоит ли уже сейчас запасаться валютой? Об этом сообщает BFM.

Андрей ДИРГИН, начальник отдела аналитики «Альфа Forex»:

«Вполне вероятно, рубль может консолидироваться у отметки 58 за единицу американской валюты в том случае, если нефть продолжит рост. А пока Brent торгуется выше отметки 56 долларов за баррель, это комфортный уровень для российской национальной валюты. Соответственно, мы ожидаем дальнейшего укрепления курса рубля. Вполне вероятно, на следующей неделе мы уже увидим отскок до отметки 58 рублей 50 копеек за единицу американской валюты. Но, если нефть продолжит рост, отскок будет менее существенным — 58,20. То есть в среднесрочной перспективе мы не рассчитываем на серьезное удешевление курса рубля, напротив, мы считаем, что он постепенно будет укрепляться. В том случае, если цена нефти марки Brent не опустится ниже 55-ти за баррель, вполне вероятно, доллар будет стоить до конца первого полугодия 58 рублей. Мы считаем, что курс доллара на российском рынке стабилизировался, и можно постепенно запасаться наличной валютой».

Политика монетарных властей России по обеспечению девальвации рубля не работает, и отечественная валюта в ближайшее время продолжит свое укрепление, считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей СУВЕРОВ.

Сергей СУВЕРОВ, начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения»:

«Дело в том, что сложился большой набор факторов, которые способствуют укреплению рубля. Но я бы отметил, прежде всего, рост цен на нефть. Страны ОПЕК, судя по последним данным, более чем на 90% выполняют свои обязательства по сокращению добычи. Второй фактор, как мне кажется, это итоги последнего заседания российского Центробанка, который дал понять, что какого-то серьезного снижения ключевой ставки в ближайшее время не будет. И высокие процентные ставки в России, конечно, способствуют операциям кэрри-трейду и укреплению рубля. Третий фактор — это заявления американских властей — и Трампа, и министра финансов США: им нежелателен сильный доллар, поэтому это тоже окажет влияние на снижение доллара к рублю. В ближайшее время поддержку рублю может оказать также налоговый период, и в силу этих причин, весьма вероятно, что рубль может еще больше укрепиться, возможно, до уровня 56 рублей за доллар. Я думаю, что в ближайшее время пока рубль продолжит укрепляться. Обычно первый квартал достаточно сильный для рубля, возможно, что где-то ближе к лету мы увидим разворот ситуации, и рубль все-таки начнет слабеть под напором валютных интервенций. Пока еще можно немножко подождать более привлекательных уровней, но, в целом, конечно, нужно смотреть на осторожные покупки валюты, может быть, ближе к лету».

Для курса доллара-евро важным событием на неделе станет выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен в Конгрессе США. Предполагается, что оно пройдет 14-15 февраля. Рынок ждет намека о следующем повышении ставки ФРС.