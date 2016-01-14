Налоговики освободили банковские карты от подоходного налога

Получение гражданами поощрений в виде бонусных баллов по банковским картам, которые в дальнейшем используются на оплату товаров или услуг, не влечет возникновения дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующее письмо за подписью замруководителя службы Светланы Бондарчук ФНС разослала по инспекциям для использования в работе, пишут «Известия».

«Учитывая, что получаемое вознаграждение не является безвозмездно полученным, предоставление физическим лицам товаров (работ, услуг), стоимость которых полностью или частично оплачена бонусными баллами, можно рассматривать как скидку, предоставляемую физическим лицам со стоимости услуг банка, которая не приводит к возникновению объекта налогообложения налогом на доходы физических лиц», - отмечается в документе. - Таким образом, при получении товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом скидок, эквивалентных сумме бонусных баллов, дохода, подлежащего налогообложению, у физического лица не возникает».

Несколько лет назад налоговая служба придерживалась другой точки зрения: в письме от 2011 года ФНС требовала уплаты подоходного налога с любых бонусов по картам, отмечая, что такие скидки и бонусы являются доходом в натуральной форме, с которого банк обязан удержать НДФЛ, а при невозможности его удержания - сообщить об этом налогоплательщику и инспекции.

Банкиры после этого стали всегда предупреждать своих клиентов при проведении маркетинговых акций о налоговых рисках.

- Когда наш клиент получал материальную выгоду в рамках каких-либо иных акций (например, при дисконтировании/отмене стоимости услуг), то мы обязательно учитывали НДФЛ в случае, если это было необходимо в соответствии с законодательством РФ и Налоговым кодексом, - отмечает начальник отдела развития карточных продуктов и сервисов Абсолют Банка Алексей Перов.

Впрочем, некоторые банки были готовы судиться с налоговиками, и судебная практика по таким делам складывалась в пользу налогоплательщиков.

- Новая позиция ФНС более соответствует современным реалиям и лучше учитывает экономическую сущность такого явления, как программы лояльности и бонусные программы, - говорит руководитель налоговой практики компании «Деловой фарватер» адвокат Антон Соничев. - Cуды всегда придерживались позиции, что бонусные баллы не облагаются НДФЛ.

По мнению партнера коллегии «Юков и партнеры» Алины Топорниной, еще одной причиной, по которой Минфин мог пойти навстречу банкам, является недовольство банков подобной формой налогообложения.

- Можно предположить, что обложение таких бонусов НДФЛ приводило к полному нивелированию указанных программ, в связи с чем клиенты либо отказывались от дополнительных услуг банка, либо пренебрегали покупкой товаров и услуг на предлагаемых банками условиях в связи с отсутствием очевидной выгоды, - заключает она.