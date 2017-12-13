Названа причина сбоев в системе Сбербанка

Один из них пришлось устранять буквально вручную

Два последних сбоя в работе Сбербанка, 30 ноября и 8 декабря, были связаны с переходом на новое программное обеспечение, заявил во вторник предправления Сбербанка Герман Греф, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишут «Ведомости», в пятницу 8 декабря у клиентов Сбербанка были проблемы с обслуживанием. «Был перерыв в работе отделений, пока их вручную не перевели», – объяснил Греф.

Сбой в четверг 30 ноября был также связан с обновлением программного обеспечения, был доработан новый патч с большим количеством изменений, указал он. Тогда примерно с 8 вечера по московскому времени клиенты Сбербанка из разных городов стали жаловаться в соцсетях на сбой в работе. Они не могли расплатиться картами Сбербанка и снять наличные. «Новая система была дважды испытана в ночном режиме и на плановых индустриальных испытаниях, на пике нагрузки в 8 часов вечера случился сбой». В результате банк терял до 40% операций по картам, это продолжалось в течение 50 минут, рассказал Греф.

Сбербанк в своей группе в Facebook указал, что с декабря 2016 г. перестал подключать клиентам разрешенный овердрафт, когда банк дает возможность клиенту потратить больше денег, чем есть на карте

Речь идет об обновлении системы Smartvista – технологической платформы для процессинга пластиковых карт, передает РБК слова Грефа. «Мы не подтверждаем данное заявление. Сбои в Сбербанке в указанное время не связаны с работой программного обеспечения SmartVista», – заявил «Ведомостям» управляющий директор «БПЦ Банковские технологии» в России Дмитрий Бубнов.

Греф не упомянул еще один сбой, который произошел 4 декабря. Тогда некоторым клиентам банка не удавалось совершить платеж около 12.00-13.00 мск. Колл-центр рекомендовал провести операцию позднее либо заплатить альтернативным способом. О восстановлении систем пресс-служба Сбербанка сообщила в 8 вечера.

Как правило, банки проводят обновления в ночь со среды на четверг и с воскресенья на понедельник, в это время активность клиентов минимальная, говорил «Ведомостям» сотрудник процессингового центра одного из банков. А ошибки, если они были, могут выявиться позже, когда возрастает нагрузка на сеть, что, скорее всего, и произошло 30 ноября и 4 декабря, предполагал он.

Фото Евгений РАЗУМНЫЙ, «Ведомости».