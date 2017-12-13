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В России пересмотрят основные налоги
Минфин направил в правительство «секретные» предложения по налоговой реформе
Минфин России сформировал и направил в правительство свои предложения по налоговой реформе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Содержание доклада министерство не раскрывает. Выбранные правительством предложения будут направлены президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Владимира Колычева.
Он отказался уточнить, какие предложения вошли в итоговый документ.
Напомним, правительство должно представить президенту доклад об итогах обсуждения налоговой реформы в декабре. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, доклад прорабатывается, и итоговым решением может стать сохранение существующей системы.
Параметры налогового маневра глава Минфина Антон Силуанов озвучил в марте. Планировалось снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%. Минфин утверждал, что такой размен будет нейтральным для бюджета и налоговая нагрузка останется в пределах нынешних 31,6% ВВП.
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