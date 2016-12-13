Счетная палата предсказывает полное исчерпание Резервного фонда в 2017 году

В 2017 году Резервный фонд будет исчерпан, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния, сообщают РИА «Новости».

Только в текущем декабре на покрытие дефицита федерального бюджета будут потрачены около 1 трлн руб. Но аналитики не ждут повышенной волатильности рубля. Ключевыми событиями для российской валюты остаются переговоры о сокращении нефтедобычи и заседание американского Федрезерва. Денег в Резервном фонде в 2017 году не останется.

Правительство начнет тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия бюджетного дефицита, рассказала председатель Счетной палаты Татьяна ГОЛИКОВА в интервью журналу «Огонек». Но, по ее словам, есть и положительный момент: «Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 млрд руб. (в 2017 году — 1,8 трлн руб.)».

Минфин России в декабре потратит из Резервного фонда 1 трлн руб., годовой объем трат составит в соответствии с планами 2,1 трлн руб., рассказывал глава Минфина Антон СИЛУАНОВ, сообщило на прошлой неделе РИА «Новости».

«У нас была возможность использовать дополнительно до 700 млрд руб. Резервного фонда, в случае если не поступят средства от приватизации. Мы этим правом не воспользуемся. То есть не будем использовать средства Резервного фонда в тех объемах, в которых нам законодатель разрешил. Мы изначально планировали 2,1 трлн. Так и потратим», — сказал Силуанов.

На 1 декабря, по данным Минфина, объем Резервного фонда составил 2,033 трлн руб., что эквивалентно $31,3 млрд. Ранее из резервов было потрачено 1,177 трлн руб.

Высокий объем трат из Резервного фонда в последнем календарном месяце года Силуанов объясняет сложившейся практикой исполнения бюджета: «У нас основные траты бюджетные — это декабрь, последние две недели декабря. Мы идем ровно по плану, который приняли при уточнении бюджета на 2016 год».

По словам главы Федерального казначейства Романа АРТЮХИНА, на 1 декабря доходы бюджета составили 11,422 трлн руб., расходы — 13,210 трлн руб., дефицит — 1,788 трлн руб., или 2,16% ВВП. Между тем общий объем расходов в текущем году запланирован в сумме 16,4 трлн руб. Таким образом в декабре будет потрачено около 3 трлн руб., или 18,3% от годовой расходной части федерального бюджета.

Помимо средств Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета будут направлены €10,2 млрд (в рублевом эквиваленте) от продажи 19,5% акций «Роснефти». Деньги должны прийти в бюджет до 15 декабря. В целом Минфин оценивает доходы бюджета от приватизации в текущем году в 1,1 трлн руб.

«В этом году общий объем доходов и поступлений, которые получит бюджет от продажи активов государства, составит около 1,1 трлн руб. Такого значительного поступления не было за последние десятки лет», — заявил министр.

При этом аналитики указывают на то, что излишняя рублевая ликвидность активно абсорбируется Банком России. «Крупные поступления в банковскую систему средств от расходования бюджета компенсируются изъятием ликвидности Банком России (через депозитные аукционы) и возвратом банками бюджетных депозитов Федеральному казначейству (с конца октября кредитные организации уже вернули около 762 млрд руб. по депозитам казначейства)», — отмечает , старший аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий КРАВЧЕНКО.

Для валютного рынка гораздо более весомое значение имеют традиционные факторы — новости с нефтяного рынка и вероятное повышение ставки ФРС. Успешное окончание переговоров России с ОПЕК об ограничении добычи нефти поддержит нефтяные котировки, а значит, и укрепит рубль.

Что касается повышения ставки, то большинство аналитиков полагают, что ФРС сделает это 14 декабря. «Но мы полагаем, что эффект от повышения ставки не окажет сильного влияния на российскую валюту, так как это событие уже учтено в цене. А вот «новогодний сюрприз» с оставлением ставки без изменения принесет существенную волатильность на фондовые и валютные рынки. При данном сценарии возможно дальнейшее укрепление рубля вплоть до минимумов этого года, до отметки 61 рубль за доллар», — считает аналитик «Алор Брокера» Алексей АНТОНОВ.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.