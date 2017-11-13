Зарплаты российских TOP-менеджеров на уровне мировых стандартов

В России вознаграждения топ-менеджеров привязаны не к производительности труда, а к доле ФОТа в выручке, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Рядовые сотрудники в России получают в 3–5 раз меньше, чем в Германии, Великобритании и США, тогда как разрыв в зарплатах топ-менеджеров России и развитых стран – лишь 1,5 раза, выяснила консалтинговая компания Korn Ferry Hay Group (KFHG).

KFHG опросила более 25 000 менеджеров компаний по всему миру, где была внедрена система должностных уровней по методике KFHG. Эта система предполагает, что каждому сотруднику присваивается определенный уровень в зависимости от сложности работы, требуемых знаний, умений и навыков, а также уровня ответственности. В небольших компаниях может быть всего 5–7 уровней, тогда как в крупных транснациональных корпорациях – 25–30 и более. Для сравнения были выбраны сотрудники, находящиеся на 12-м должностном уровне (начальник смены на заводе или младший специалист по подбору персонала), и сотрудники 20-го уровня (директор по маркетингу крупной компании или гендиректор небольшой фирмы).

Путем сравнения зарплат на этих уровнях KFHG рассчитывала так называемые индексы справедливости зарплат в разных странах. По всему миру он составил 6,4. В России несправедливость оказалась выше – 8,6. «Ведомости» выясняли, чем она объясняется и как влияет на систему управления персоналом на российских предприятиях. Оказалось, что рядовой сотрудник (12-го уровня) в Германии в этом году получает в 5 раз больше, чем в России, в США – в 4 раза, в Великобритании – в 3 раза.

Почему же рядовой персонал в России получает так мало? Главная причина – низкая производительность труда, говорит Алина Гогунова, руководитель группы аналитиков KFHG в России и СНГ. Как подсчитала ОЭСР, в 2016 г. производительность труда в США оценивалась в $63 на человека в час, в странах ЕC – $48, в Польше – $29, тогда как в России – $24 на человека в час. 84% составляет разница в оплате труда между сотрудниками одинакового должностного уровня в России, по данным KFHG. Для сравнения: самая низкая разница в оплате труда сотрудников одного должностного уровня в Финляндии – 24%.

Причина и в самих производственных работниках. Люди не готовы учиться и развиваться, потому что не верят в то, что это поможет им продвинуться по службе и заметно увеличить доход, согласно недавнему докладу Boston Consulting Group «Россия 2025: от кадров к талантам». Они даже не готовы переезжать в другие регионы. На тех же предприятиях, где рабочие готовы переезжать, зарплаты при прочих равных выше (по сравнению с сопоставимыми компаниями с оседлым персоналом), говорит Дмитрий ГОРОДЕЦКИЙ, директор по экономике и организации труда «Евраза»: например, если с украинского завода рабочие уезжают в Польшу, работодатель вынужден платить оставшимся больше.

Российские работники гораздо больше ценят стабильность предприятия и своевременность выплаты жалованья, чем непосредственно его размер, говорит Ольга ТКАЧЕНКО, руководитель направления HR-методологии и процессов компании Deloitte. В регионах многих устраивает ситуация скрытой безработицы, когда люди получают 10 000–15 000 руб. в месяц, но этот доход стабилен, а работа не очень обременительна, подтверждает Наталья Краснова, руководитель программ бизнес-школы «Мирбис». По данным KFHG, только оклад российского директора по маркетингу (20-й должностной уровень) в 8,6 раза выше, чем у начальника смены (12-й уровень), в мире – в 6,4. Однако чем выше должностной уровень, тем меньше различия в оплате труда между Россией и западными странами.

Зарплаты руководителей на 20-м уровне в Германии, Великобритании и США лишь в 1,5 раза выше, чем в России.

В Швейцарии в 2013 г. проводился референдум на эту тему с предложением установить максимально допустимую 12-кратную зарплатную дифференциацию, и большинство участников проголосовали против. Фактические разрывы в швейцарских компаниях были выше предложенных в 12 раз. По данным Travail Suisse, в 2016 г. средняя разница в зарплатах в швейцарской компании составила 51 раз по сравнению с 45-кратным разрывом в 2011 г. Максимальные разрывы в 2016 г. отмечались в биотехнологической компании Lonza (76 раз), а также в головных офисах UBS, Credit Suisse и Nestle (более 100 раз). Высокие вознаграждения топ-менеджеров российских компаний объясняются тем, что они руководят компаниями в условиях высокой неопределенности рынка, говорит управляющий директор Antal Russia Михаэль ГЕРМЕРСХАУЗЕН. Кроме того, они получают доплату за риск уголовного преследования по обвинениям в экономических преступлениях. Этот риск выше, чем в Европе или США, утверждает Гермерсхаузен.

Директора отечественных компаний получают и надбавку за ответственность. Если в Германии, например, распространено коллегиальное принятие решений, то в России де-факто преобладает единоличное управление компаниями. По словам Гермерсхаузена, в России гендиректор может без всякого согласования уводить деньги со счетов компании, а потом подать заявление о ее банкротстве. Согласно исследованию «Ведомостей», зарплатные разрывы между топ-менеджерами и рядовыми сотрудниками в крупнейших компаниях России зависят от двух факторов: числа ключевых управленцев в компании и общего фонда оплаты труда (ФОТ). То есть чем меньше в компании высших руководителей, тем выше зарплата гендиректора. И чем больше должностных уровней, тем выше доходы топ-менеджеров. Получается, что зарплаты топ-менеджеров высоки, несмотря на низкую производительность труда. В России вознаграждения топ-менеджеров привязаны не к производительности труда, а к доле ФОТа в выручке, говорит Святослав БИРЮЛИН, гендиректор Sapiens Consulting. И чем эта доля ниже, тем лучше, а между сколькими сотрудниками делится ФОТ, не так важно, говорит он.