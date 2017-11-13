Первоначальный взнос по ипотеке увеличат

С Нового года ЦБ ужесточает требования к банкам, которые выдают кредиты на покупку жилья с небольшим первоначальным взносом, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Ведомости».

Эти меры могут привести либо к повышению ставок по таким кредитам, либо к тому, что подобные предложения просто исчезнут с рынка. С чем связаны эти нововведения? И с чем столкнуться ипотечные заемщики в 2018 году? Согласно поправкам к инструкции «Об обязательных нормативах банков», кредиты с первым взносом менее 20% от стоимости жилья будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%. Для займов с первоначальным взносом менее 10% коэффициент еще выше — 200%, пишут «Ведомости».

Косвенно это приведет к повышению требований по обязательному нормативу достаточности капитала, что сделает выдачи таких кредитов неинтересными для самих банков. Сегодня ипотеку с первоначальным взносом ниже 20% предлагают четыре из пяти ведущих ипотечных банков, отмечает портал «Единый реестр застройщиков». Это Сбербанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «Газпромбанк». Более того, сейчас можно найти кредит на покупку жилья и с нулевым взносом, говорит руководитель отдела ипотеки компании «Бест-новострой» Наталья СЕЛИВАНОВА. «Первоначальный взнос был снижен в этом году, он ниже уровня 20%. Да, еще были введены программы без первоначального взноса.

Естественно, это выдачу ипотек увеличило. Это где-то продажа порядка 20%. Ипотека действительно стала более доступной для населения. Сейчас многие стремятся взять с минимальным первоначальным взносом и выйти на сделку. Точно так же, как и есть люди, которые берут без первоначального взноса. Это причем сегмент людей, которые работают по найму с небольшой заработной платой. Также есть даже люди, которые занимаются вроде своим бизнесом. Для того чтобы деньги не доставать из бизнеса, они тоже прибегают к этой программе», - рассказывает собеседница «Ведомостей».

Чем вызваны эти действия ЦБ?

«Кредиты с низким первоначальным взносом являются гораздо более рискованными, по сравнению со стандартными ипотечными кредитами, первый взнос по которым начинается от 20%. Напомню, что в силу закона, кредиты с первоначальным взносом ниже 20% даже нельзя секьюритизировать, то есть выпускать на основе такого покрытия ипотечные ценные бумаги в связи с тем, что это связано с повышенным риском для инвестора. По оценкам АИЖК, кредиты с низким первоначальным взносом в три-четыре раза выше уходят в дефолт. Именно поэтому с целью снижения общего уровня рисков на рынке ипотечного кредитования ЦБ РФ принял такое решение. Мы его полностью поддерживаем», - отмечает Михаил ГОЛДБЕРГ, руководитель аналитического центра АИЖК.

Неназваный топ-менеджер среднего по величине банка, на которого ссылаются «Ведомости», считает, что ЦБ вводит повышенный коэффициент риска, потому что боится повторения ипотечного кризиса в США 2007 года. Впрочем, в том же АИЖК говорят, что признаков того, что российский рынок ипотеки перегреется, пока не наблюдают. Сами банки уже готовятся к новым правилам. Так, «Дельтакредит» может увеличить минимальный первоначальный взнос по ипотеке с нынешних 15 до 20%, сообщают «Ведомости».

Как в таких условиях получить ипотеку, если не хватает денег на первоначальный взнос?

«Есть хороший опыт других стран. В той же Германии знают рецепт. Там прекрасно уживаются две системы. Да, банки не могут выдавать больше 60%, но зато существует система «специализированные сберегательные кассы жилищные», где человек имеет возможность накопить 20%, и еще 20% получит в виде займа этой сберегательной кассы и таким образом, сформирует себе вот этот первоначальный взнос, а на остальное — ипотека. Это называется комбинированным финансированием. Прекрасно работает в Германии. Может быть, хоть это подтолкнет наши власти к развитию этой системы» - рассказывает президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир ЛОПАТИН. Скорее всего, про ипотеку с нулевым первоначальным взносом россиянам придется забыть. И количество новых выдач с 2018 года, вероятно, начнет снижаться. Правда, пока никто не берется оценивать, каким будет это снижение. Есть еще один момент: сегодня многие банки учитывают в качестве первоначального взноса сумму материнского капитала. Но про это в поправках ЦБ ничего не говорится, отмечают «Ведомости». Многие семьи, наверное, могли бы осилить ежемесячный платеж по ипотеке в 20-30 тысяч рублей. Но далеко не все способны найти разом 400 тысяч рублей на первоначальный взнос в 20% на квартиру стоимостью 2 млн рублей. Для таких семей материнский капитал мог бы стать входным билетом в ипотеку.