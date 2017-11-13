Нефть не смогла взбодрить рубль

Российская валюта подешевела - в фокусе рынка brent, отношения России и США

Прогноз на неделю: В центре внимания Brent. Отсутствие какого-либо прогресса в российско-американских отношениях делает основными драйверами рынка на этой неделе динамику Brent и экономические отчеты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Нефтяные котировки остаются стабильными выше уровня $63 за барр. в свете напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий продления соглашения ОПЕК+, однако позитив ограничен из-за роста числа буровых установок в США. На этой неделе будут опубликованы потенциально важные экономические отчеты из Китая (промышленное производство, розничные продажи), Европы (ВВП, промышленное производство), США (Redbook, инфляция, промышленное производство).

Россия-США – путь будет долгим. Встреча президентов Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС стала новым напоминанием, что процесс нормализации отношений между Россией и США будет долгим и непростым: Трамп отказался от официальной встречи, что указывает на сохранение внутренней политики США, которая не предполагает сближения с Москвой. Однако лидеры смогли недолго пообщаться между встречами, выступили с совместным заявлением о поддержке политического примирения в Сирии и согласились продолжать сотрудничество в борьбе с ИГИЛ.

США и Азия – смешанная динамика. США (S&P 500 -0.09%, DJIA -0.17%, NASDAQ +0.01%), Азия сегодня утром (Hang Seng +0.27%, Shanghai +0.30%, Nikkei -0.66%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.13%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $63.54 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Ралли за счет Brent. Российские фондовые индексы завершили неделю внушительным ростом на фоне улучшения перспектив нефтяного рынка и назначения Трампом на пост главы ФРС Джерома Пауэлла, сторонника мягкой денежно-кредитной политики. Котировки Brent повышались под влиянием ожиданий продления сделки ОПЕК+, прогноза роста мирового спроса на нефть до 2019 г. (Прогноз ОПЕК), замедления буровой активности в США и роста геополитических рисков, в частности напряженности в отношениях Саудовской Аравии и Ирана, борьбой с коррупцией в Королевстве. В конце недели рынки ожидали возможной встречи Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме, надеясь на возможность потепления отношений двух стран.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+2.4% до $63.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.16, РТС (+4.3%), ММВБ-50 (+4.2%).