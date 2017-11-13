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Социальные выплаты освободят от налогов

13 Ноября 2017, 16:57 | В России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение применения налоговой льготы по НДФЛ для социальных выплат, сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации Кремля. Сейчас, согласно Налоговому кодексу, от НДФЛ освобождены адресные социальные выплаты налогоплательщикам, относящимся к категории малоимущих и социально незащищенных граждан.

Законом устанавливается, что не подлежат обложению НДФЛ суммы единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, которую получают налогоплательщики из числа граждан, отнесенных к категории имеющих право на социальную помощь. Таким образом, суммы адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов, будут освобождены от НДФЛ для налогоплательщиков, признанных имеющими право на адресную социальную помощь.

Законом также исключается норма, согласно которой выплаты адресной социальной помощи освобождаются от налогообложения только в том случае, если они оказываются в соответствии с государственными или муниципальными программами.

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Теги: НДФЛ  Путин  социальные выплаты  налоговые льготы 






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