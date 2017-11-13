Рубль обрушится несмотря на растущую нефть

Правительство сделает для этого все возможное

Плохие предчувствия россиян относительно курса рубля стали сбываться. Как на днях выяснили в ВЦИОМ, большинство наших соотечественников назвали курс нацвалюты «завышенным» и ожидают, что в ближайшие несколько месяц доллар вырастет до 63 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

К мнению масс присоединились и авторитетные специалисты. В конце года «деревянный» традиционно начинают тянуть вниз несколько факторов, негативное влияние которых не может скорректировать даже растущая нефть. Эксперты «МК» объяснили, почему «черное золото» уже не спасает рубль и насколько катастрофическим будет его падение.

Еще на той неделе российская нацвалюта держалась на отметке 58 за доллар, а в выходные взлетела выше 59 за «бакс» и почти 69 за евро. Штормит из стороны в сторону «деревянный» не случайно: он то вырастет вместе с нефтью на фоне арестов принцев Саудовской Аравии, то на следующий падает. В конце года «на понижение» играют несколько факторов — на рубль давят выплаты компаний по валютным кредитам, закупки Минфина РФ на долговом рынке, а также перспективы налоговой реформы Дональда Трампа в США, которая непременно укрепит доллар. По мнению аналитиков, перспективы для российской валюты печальны: по их прогнозам в декабре курс к доллара составит 62 рубля и выше.

- Против российской валюты сейчас сильнее всего играют два фактора, которые в ближайшее время будут только набирать силу. Первый из них – резкое сокращение интереса инвесторов к ОФЗ, что выражается в низком спросе на бумаги в ходе аукционов российского Минфина. Это может быть связано с избытком предыдущих покупок и увеличением доходности бондов США.

Второй фактор давления – предстоящее погашение российских корпоративных долгов. Сегодня не только геополитика, но и корпоративный спрос на валюту оказывает давление на рубль. Для погашения понадобятся доллары, их и покупают активно на текущей неделе. Покупки российским корпоративным сектором валюты с целью создания резервов для последующего погашения задолженностей в декабре играют против рубля.

Кроме того, на рынке присутствует Минфин, который покупает валюту в резервы. Стоит отметить, что техническая картина торгов подтверждает вероятность роста доллара до диапазона 60,50-62,50 рублей в ближайшее время.

Нужно отметить, рубль все еще балансирует на краю обрыва, но держится на ногах весьма достойно. Доллар США завершает неделю выше 59,20 рублей, что дает шансы на новую атаку чуть позже в области 59,50 рублей. Цель среднесрочных покупок все так же расположена на уровне 60 рублей. Если новостной фон не поменяется, у рубля не останется шансов устоять перед напором американской валюты.

Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан ЗВАРИЧ:

- Минфин покупает увеличенные объемы валюты по новому бюджетному правилу из-за роста цен на нефть, при этом на рубль может оказать негативное влияние сворачивание операций carry trade. Однако основной фактор, а именно динамика цен на нефть, говорит не только в пользу стабильной ситуации в рубле, но и о возможности его укрепления по отношению к основным мировым валютам. Так, рублевая стоимость нефти в последнее время взлетела выше 3700 рублей за баррель нефти марки Brent, что является максимумами за несколько лет. Тем не менее более логичными видятся уровни в районе 3000 – 3300 рублей за баррель. Поэтому нельзя исключать снижения рубля, в ближайшее время он может достичь отметки 62 за доллар.

Фото "МК".