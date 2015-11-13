Жизнь без валюты: что делать клиентам Forex-дилеров после нового года

Новый закон, регулирующий рынок Forex, вступил в силу больше месяца назад. Он обязал все Forex-компании, которые работают в России, иметь лицензию ЦБ. Крайний срок, когда ее можно получить - 1 января 2016 года. Если Forex-компания до нового года не успеет это сделать, ей придется прекратить свою деятельность, объясняют в пресс-службе ЦБ. Но пока ни одной компании - российской или зарубежной - не удалось не то что получить лицензию, но даже подать документы на ее получение. Почему так происходит и чем рискуют клиенты Forex-брокеров?

Торговля по схеме

Игроки рынка Forex рассчитывают, что ЦБ продлит срок получения лицензий. “Пакет документов для подачи на лицензию уже собран, мы планируем отправить его к 20 ноября, а к 1 февраля, я надеюсь, получим лицензию”, - говорит Дмитрий Дригайло, вице-президент компании TeleTRADE. Его компания занимает третье место в рейтинге Foreх-брокеров "Интерфакс-100" с 61,5 тыс. клиентов.

Такой же стратегии собирается придерживаться и банк ВТБ24, который, в числе прочего, оказывает услуги Forex-дилера, рассказал специалист пресс-службы ВТБ24.

Крупные Forex-компании не торопятся, потому что уверены: новый закон не должен повлиять на их работу. Об этом РБК Деньги сообщили представители Teletrade, Forex4you и Альпари (компании входят в пятерку крупнейших Forex-брокеров по тому же рейтингу "Интерфакса").

Дело в том, что по законодательству, получать лицензию ЦБ должны Forex-компании, работающие в России. Но большая часть из них зарегистрирована за рубежом. В России их представляют или "дочки" или российские юлица-посредники. Например, по данным "Спарк", компания "Форекс Клуб" (второе место в рейтинге "Интерфакса", 71,8 тыс. клиентов) на 99,98% принадлежит кипрской Forex Club Holdings Limited.

Законодательство предусматривает, что иностранные компании должн аккредитовать свое представительство в ЦБ. Но эти представительства, как правило, не ведут дилерскую деятельность, а оказывают консалтинговые, маркетинговые услуги или услуги финансового посредничества.

“По факту россиянин заключает контракт с зарубежной компанией, входящей в ту же группу”, - объясняет схему работы вице-президент компании TeleTrade Дмитрий Дригайло. Поэтому действия клиентов на рынке Forex через эту компанию подчиняются не российскому, а иностранному законодательству, говорит он.

Риски для клиентов

По словам члена Совета директоров Альпари Владислава Ковальчука, после 1 января трейдеры смогут и дальше спокойно торговать через иностранные компании. “Россиянам не запрещено совершать сделки с иностранными финансовыми организациями. Это последним нельзя предлагать россиянам свои услуги”, - говорит Ковальчук. По законодательству иностранные компании не смогут их рекламировать, но реклама консалтинговых и прочих услуг не запрещена.

Все это означает дополнительные риски для клиентов Forex-брокеров. Решать спорные вопросы, например, жалуясь в ЦБ не получится, как нельзя будет получить компенсацию в случае банкротства Forex-конторы. Сегодня ее получить также нельзя, но клиенты российских компаний по новому закону могут рассчитывать на выплату своеобразной страховки. Компании должны будут войти в саморегулируемую организацию и сформировать фонд для выплаты компенсаций. Правда, размер компенсации пока не установлен.

Если будет реализован самый жесткий сценарий (форекс-компаниям придется прекратить свою деятельность), действие договоров клиентов с компанией автоматически прекратиться, объясняет партнер компании “Деловой Фарватер” Дмитрий Липатов. В таком случае вопрос возврата денег должен решаться по договору, который клиент заключил с компанией, считают в пресс-службе ЦБ.

Например, в клиентском соглашении компании "Альпари" сказано, что уже возникшие обязательства остаются в силе, даже если действие соглашения по каким-то причинам прекращается. Но даже в этом случае может возникнуть сложности. "Альпари" работает в юрисдикции судов Сент-Винсента и Гренадин. То есть, в спорной ситуации разбирательство потребует от клиента больших усилий и затрат.

Если клиент сможет получить деньги в порядке претензии (напишет письмо по адресу регистрации компании), то процедура возврата средств займет дней десять, плюс потребуется 5-7 часов работы юриста, разъясняет партнер компании UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. Если же придется решать спорный вопрос через суд, на это уйдет не меньше года, а процедура обойдется в несколько тысяч долларов. Так что целесообразность такого разбирательства напрямую зависит от суммы, которую вы хотите получить от компании, добавил Кленов.

Насколько велики эти риски будет зависеть от действий ЦБ и от того, насколько серьезный запрет будет наложен на действия зарегистрированных за рубежом forex-брокеров и их российских посредеников, рекламирующих консалтинговые услуги. В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что регулятор будет контролировать соблюдение норм закона - но конкретных санкций не назвали. В законе они также не прописаны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.