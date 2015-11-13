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Сбербанк получил очередную награду

13 Ноября 2015, 12:08 | В России

Сбербанк одержал победу в ежегодном конкурсе CNews AWARDS в номинации за организацию технической поддержки корпоративных клиентов.

В результате развития проекта (c 2009 года) общий охват корпоративных клиентов, пользующихся технической поддержкой Сбербанка дистанционно, превысил 1 млн. Развитие проекта также предполагает переход на круглосуточное обслуживание и подключение сервиса по онлайн-консультированию через корпоративный интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«Как ведущий банк страны мы используем самые инновационные технологии для совершенствования качества услуг. Проект, который изначально был экспериментальным, позволил нам впоследствии создать уникальную для России модель полностью дистанционного обслуживания корпоративных клиентов, – рассказывает директор управления развития удаленных каналов обслуживания Сбербанка Михаил МАЛАХОВ. – Мы рады, что наши совместные усилия и полученный результат были высоко оценены профессиональным сообществом».

Особенность награды CNews состоит в том, что в качестве жюри выступают непосредственно участники CNews FORUM, в рамках которого проходит награждение лучших российских IT-проектов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: технологии  конкурс  премия  инновации  cnews awards  сбербанк 



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