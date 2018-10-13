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Рубль подвис в неопределённости
Для рублевого актива на рынках сложилась достаточно противоречивая ситуация
В условиях масштабных движений на мировых рынках курс рубля инертно движется в диапазоне 66-67, а завершает неделю попыткой фиксации на отметке 66, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В минувшую среду на фоне значительной коррекции американских фондовых рынков курс рубля демонстрировал ослабление – вместе с США падали все рынки. Однако в последующие дни ситуация несколько изменилась, заявления Трампа о «сумасшедше» быстром повышении ставок ФРС подтолкнули и без того слабеющий на фоне спада фондовых рынков доллар к снижению. В данном случае можно говорить о том, что не валюты развивающихся рынков укреплялись, а ослаблялся курс доллара под воздействием внешних и внутренних факторов.
На наш взгляд, спад фондового рынка США носит формат коррекции и вряд ли является началом долгосрочного понижательного тренда. Поводы для данной коррекции имелись – доходности UST еще с прошлой недели начали свое восхождение к уровням близким к отметке 3,2% по 10-летним бумагам на фоне заявлений ФРС о возможностях более активного ужесточения монетарной политики (в особенности в период 2019 года). Катализатором негатива для настроений инвесторов американского рынка акций стали прогнозы МВФ о замедлении мировой экономики, фондовый рынок оказался «меж двух огней» - мировая экономика демонстрирует предпосылки для замедления, уровень ставок долгового рынка растет. В результате инвесторы воспользовались возможностью для фиксации своих прибылей, запустив двухдневную коррекцию.
Рыночная ситуация к концу недели меняется. Статистические данные по американской экономике, в особенности по инфляции, которая оказалась ниже ожиданий рынка (в сентябре она замедлилась до 2.28% против 2,7% в августе), несколько «остудили» рынки. Значительный спад фондового рынка также заложил в ожидания инвесторов некоторую неуверенность в отношении продолжения ужесточения политики ФРС ускоренными темпами – вероятность повышения ставки на декабрьском заседании ФРС снизилась до 74,4% против 82,7% (27 сентября). С учетом этих факторов опасения «перегрева» американской экономики растеряли часть своей остроты, фондовый рынок США пытается восстанавливаться.
Сектор ЕМ в данный период двигался разнонаправленно. На пике спада американского рынка азиатские площадки также ушли в красную зону, российский рынок умерено снижался на следующей день (в четверг). Однако с приходом понимания, что американский спад носит характер коррекции и вряд ли приведет к тотальному риск-офф в терминах выхода из акций и «бегству» в инструменты с фиксированным доходом – «save heaven» в виде UST, развивающиеся рынки на фоне слабости доллара восстанавливали свои позиции. С лагом в один день аналогичная ситуация наблюдается и на российском рынке.
В пятницу долларовый актив возвращается на свои позиции – начинается период корпоративной отчетности. Первыми отчитавшимися игроками стали Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, их результаты в основном выше ожиданий рынка. На наш взгляд, ситуация следующей недели главным образом будет зависеть от результатов отчетности. Если в течение следующей недели мы будем наблюдать аналогичные пятнице результаты (выше ожиданий рынка), фондовой рынок США может вернуться на прежние позиции, доллар продолжит свое укрепление.
Таким образом, движение курса рубля на следующей неделе будет определяться как потенциалом укрепления доллара, так и набором других внешних факторов, среди которых возможный позитив в секторе ЕМ от освобождения американского пастыря в Турции, поддержка национальной валюты в рамках подготовки к налоговому периоду, ценовая конъюнктура нефтяного рынка. Продление санкционных «дедлайнов» для Русала, по данным последних новостей, можно воспринимать как косвенный сигнал воздержания от ужесточения санкционной риторики на следящей неделе. Ожидаем в перспективе недели курс рубля в диапазоне 65,3-67.
Антон ПОКАТОВИЧ, главный аналитик «БКС Премьер», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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