В Центробанке признались, что песня группы "Мумий Тролль" сильно повлияла на вид новой купюры

Церемония презентации банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей прошла во Владивостоке

В Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации состоялась церемония презентации новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Мероприятие прошло в формате телемоста, соединившего Москву, Севастополь и Владивосток, сообщает Деловая Газета «Золотой Рог».

Купюры представили председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

Открывая презентацию, Эльвира Набиулина отметила, что обновление номинального ряда банкнот – первое событие с 2006 года. Председатель Банка России напомнила, что символы, изображенные на новых банкнотах, выбирали на всероссийском конкурсе, итоги которого были подведены в октябре прошлого года.

«На новых купюрах изображены символы Дальнего Востока и Севастополя. Отмечу, что Банк России впервые проводил такой конкурс, и мы были приятно удивлены тем, какой отклик он вызвал у регионов. В данном мероприятии приняли участие более трех млн человек. Между городами -лидерами было очень напряденное соревнование и победителей определил отрыв меньше чем в 10 тыс. голосов, - рассказала Эльвира Набиулина, добавив, что уже в следующем году будет выпущена памятная монета с символами городов финалистов конкурса. « Монета выйдет номиналом в 100 руб. тиражом в сто штук и будет выполнена из серебра 925 пробы», - анонсировала Набиулина.

Как было заявлено на презентации, 200 рублевые банкноты будут изготовлены из более износостойкого материала, нежели 2000-ные, повышенной плотности с полимерной пропиткой. Еще одно отличие новых банкнот – вместо традиционной эмблемы Банка России, на купюрах будет изображен Российский герб.

«С сегодняшнего дня новые банкноты начнут поступать в оборот. Ввод будет проходить поэтапно. Уже в октябре, их получат регионы, символы которых изображены на данных денежных знаках. В первую очередь, это Дальний Восток, Севастополь и, конечно, Москва. После настройки оборудования, в декабре текущего года, массовый ввод новых банкнот начнется на территории всей Российской Федерации», - пояснила Эльвира Набиулина.

Она также отметила, что ввод новых денежных банкнот обусловлен, в том числе, и задачей Банка России упростить процедуру оплаты российских граждан наличными деньгами:

«Раньше, чтобы заплатить за покупку, например, 4,9 тыс. рублей, человеку было необходимо воспользоваться девятью купюрами: четыре банкноты по тысячи, одна – по пятьсот, и четыре по сто рублей. С момента введения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, эта «операция» упрощается до пяти купюр - две банкноты по 2000 рублей, одна – в пятьсот и две – по двести. Это гораздо удобнее», - рассказала Президент Банка России.

Видеоролик, продемонстрированный присутствующим, детально рассказал о введенных в обращение новых банкнотах. Исходя из представленной информации, купюры номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования, защищены усовершенствованным комплексом, а также, элементами с повышенным рельефом для слабовидящих граждан. Кроме того, при разработке банкнот, были учтены тенденции современного дизайна.

Так, на банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Выступивший после просмотра видеоролика Аркадий Трачук акцентировал внимание присутствующих на том, что важная задача по созданию не только красивых, но и технологичных, а также удобных для обращения банкнот была воплощена в жизнь успешно.

«Я могу смело назвать получившийся продукт инновационным. В его создании были задействованы самые лучшие и современные решения в сфере банкнотной индустрии. Одним из наиболее уникальных решений (единственное в мире) стала технология защитных нитей, объединяющих в себе несколько защитных элементов одновременно, удобных для индификации, но крайне сложных для подделки», - сказал Аркадий Трачук, добавив, что весь используемый комплекс технологий теперь позволяет и в будущем, по этим же технологиям, выпускать банкноты других номиналов.

После официальной презентации новых банкнот, в режиме телемоста журналисты из Москвы, Владивостока и Севастополя могли задать экспертам интересующие вопросы.

Так, на вопрос журналистки из столицы Приморья об объемах миссии купюр,

Эльвира Набиулина ответила, что «наибольшие объемы используемых в обороте денег, сейчас занимают купюры номиналом в 1000 и 100 рублей». Проанализировав ситуацию, Банк России сделал вывод, что в этой «цепочке» как раз не хватало промежуточного номинала в 200 и 2000 рублей.

«Что касается миссии купюр, все будет зависеть от того, с какой интенсивностью люди начнут использовать новые банкноты», - отметила она.

На вопрос, заданный также, приморским журналистом, «Какую роль в лидирующей позиции купюры номиналом 2000 рублей сыграла песня наших соотечественников группы «Мумий Тролль» «Владивосток - 2000», президент Банка России ответила на полном серьезе:

«В ходе конкурса мы, в первую очередь, опирались на голосование, однако, могу предположить, что на определенное количество голосов песня известной группы влияние оказала».