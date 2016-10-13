В России появятся надежные финансовые инструменты, доходнее чем вклады

До конца года Россия может выпустить рублевые облигации для населения объемом около 20 млрд рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом в интервью Bloomberg сообщил руководитель долгового департамента Минфина РФ Константин Вышковский. По его словам, инструмент позволит заработать больше, чем депозит. Также, в отличие от среднего срока по вкладу (до года), облигации будут рассчитаны на три года. Вышковский назвал новые ОФЗ «промежуточным шагом» между депозитом и полноценной облигацией, где есть риски.

Облигации федерального займа для населения не будут обращаться на рынке и меняться в цене, продать их будет невозможно. Владельцами смогут быть только граждане, у которых будет возможность досрочно предъявить облигации Минфину к выкупу после года владения. Структура новых ОФЗ будет разработана таким образом, что в случае владения бумагами до погашения держатель получит более высокую доходность, чем по депозиту. Однако если он предъявит облигации к выкупу в период после одного года и до трех лет, доходность будет меньше, чем по депозиту.

Сейчас Минфин обсуждает вопросы программного обеспечения выпуска и должен определиться с агентом: по словам Вышковского, это должен быть крупный российский розничный банк, через который граждане смогут приобретать новые бумаги.

«Инициатива Минфина является позитивной, так как способствует культуре инвестирования и развитию внутреннего класса инвесторов в России, — считает основатель market-lab.org Роман Некрасов. — Однако есть существенный негатив — если это будет делаться в административно-принудительном порядке путем ограничения инвестирования в другие продукты». Эксперт напомнил, что ЦБ сейчас обсуждает новую классификацию инвесторов, возможно, мелким частным инвесторам без финансовых советников будут доступны только ОФЗ, но не акции и корпоративные облигации. «Тогда мы фактически вернемся в практику советских времен, когда государство занимало у граждан при закрытых внешних рынках», — отметил Некрасов, добавив, что желающих удерживать ОФЗ до трех лет пока будет не так много.