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MasterCard заявила о намерении остаться в России

13 Октября 2014, 11:00 | В России

Международная платежная система будет адаптироваться под новые правила.

Международная платежная система MasterCard продолжит работу в России и будет адаптироваться под новые правила. При этом обслуживать зарплатные карты сотрудников корпораций, попавших под санкции Запада, компания не будет. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент и исполнительный директор MasterCard Аджай Банга. «У нас есть намерения остаться в России», — заверил он.

«Мой подход заключается в том, что мы будем соблюдать новые правила. Закон требует от нас партнерства с Центробанком РФ, — отметил Банга. — Мы считаем, что для России это обоснованно».

Отвечая на вопрос, продолжает ли платежная система обслуживать зарплатные карты сотрудников корпораций, попавших в черные списки США и ЕС, глава MasterCard сказал: «Мы не можем работать с банками, подпавшими под санкции». Он подчеркнул, что никак не может повлиять на введенные против России санкции и ему приходится «реагировать на происходящее».

«Мы не собираемся уходить оттуда [из России], не беспокойтесь», — добавил он. Российский рынок Банга назвал перспективной площадкой для MasterCard.

Платежные системы, не являющиеся в РФ национально значимыми, должны до 31 октября заплатить обеспечительный взнос. К этому сроку платежные системы должны полностью перенести процессинг и клиринг по своим картам на территорию России. Найти локального партнера, который будет признан национально значимым, и через него проводить операции, международным платежным системам предложил Минфин.

В августе российские власти смягчили требования к техническому обеспечению деятельности Visa и MasterCard. Платежным системам разрешили иметь зарубежные чипы на картах и позволили приобретать софт у дочерних компаний иностранных производителей в РФ.

Для того чтобы платежная система стала считаться системно значимой, объем денежных переводов в ней в течение трех месяцев подряд должен составлять не менее 15 трлн руб. против нынешних 240 млрд руб. Для социально значимых платежных систем порог повышен со 100 млрд до 1 трлн руб. По подсчетам Morgan Stanley, для MasterCard и Visa он составит $2,9 млрд.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: mastercard  пластиковые карты  Центробанк 



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