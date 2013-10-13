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Минфин РФ: Максимальная сумма наличных платежей будет снижена до 300 тысяч рублей

13 Октября 2013, 14:27 | В России

Минфин предлагает предусмотреть введение штрафа за нарушение порядка расчетов наличными свыше 300 тысяч рублей: для принявших наличный платеж граждан, должностных лиц и юридических лиц штраф будет равен сумме, на которую превышен лимит.

Минфин РФ предлагает снизить планку органичения на максимальную сумму наличных платежей до 300 тысяч рублей с 2016 года, а не с 2015 года, как планировалось изначально, а также установить штрафы за нарушение этого лимита, говорится в законопроекте, опубликованном на портале раскрытия информации.

В прошлом году Минфин разработал законопроект, согласно которому устанавливаются ограничения по объему расчетов наличными средствами между физическими и юридическими лицами на уровне 600 тысяч рублей. Эти ограничения вводятся с 2014 года. Ранее Минфин предлагал понизить планку лимита до 300 тысяч с 2015 года, пишет РИА "Новости".

"Предлагаемое изменение порядка расчетов с использованием наличных денег является безболезненной мерой для повседневной жизни потребителей, так как нововведение коснется исключительно приобретения дорогостоящих товаров, таких как автомобили, недвижимость и предметы роскоши", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: Минфин РФ  наличные платежи 



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Комментарии

  • Ваал-Фегор08:55, 14.10.2013#

    кому это пишут?. . . . и так ясно, что будут наличку обкладывать. . . Сейчас только ажиотаж создадут.

  • Псевдоним09:05, 17.10.2013#

    Очередной выcep в воздух? Курение уже запретили. Молодцы. Теперь никто не курит в общественных местх, аж соскучился по привычной вони)))

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