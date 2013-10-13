Минфин РФ: Максимальная сумма наличных платежей будет снижена до 300 тысяч рублей

Минфин предлагает предусмотреть введение штрафа за нарушение порядка расчетов наличными свыше 300 тысяч рублей: для принявших наличный платеж граждан, должностных лиц и юридических лиц штраф будет равен сумме, на которую превышен лимит.

Минфин РФ предлагает снизить планку органичения на максимальную сумму наличных платежей до 300 тысяч рублей с 2016 года, а не с 2015 года, как планировалось изначально, а также установить штрафы за нарушение этого лимита, говорится в законопроекте, опубликованном на портале раскрытия информации.



В прошлом году Минфин разработал законопроект, согласно которому устанавливаются ограничения по объему расчетов наличными средствами между физическими и юридическими лицами на уровне 600 тысяч рублей. Эти ограничения вводятся с 2014 года. Ранее Минфин предлагал понизить планку лимита до 300 тысяч с 2015 года, пишет РИА "Новости".



"Предлагаемое изменение порядка расчетов с использованием наличных денег является безболезненной мерой для повседневной жизни потребителей, так как нововведение коснется исключительно приобретения дорогостоящих товаров, таких как автомобили, недвижимость и предметы роскоши", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



