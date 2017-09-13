Ключевая ставка снизится еще на полпроцента

Инфляция в РФ по итогам августа опустилась до рекордно низких 3,3% г/г, а инфляционные ожидания населения на год вперед уменьшились с июльских 10,7% до 9,5%, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на аналитиков Промсвязьбанка.

Полагаем, что в сочетании с происходящим укреплением рубля это дает возможность ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 базовых пункта (повышение процентной ставки (rate of interest) на 50 базисных пунктов означает ее рост на 0,5%) до 8,5%. Доходности ОФЗ за последние 2 недели уже опустились на 20-30 б.п., поэтому заметной реакции на долговом рынке в результате такого решения регулятора мы не ожидаем. Курс рубля, на наш взгляд, в ближайшую неделю будет продолжать движение в сторону диапазона 56-57 руб. за долл. благодаря позитивному влиянию внешних факторов.

Сильные данные по инфляции не ставят под сомнение смягчение ДКП

7 сентября в интервью Bloomberg Э.Набиуллина сообщила, что «дискуссия на предстоящем заседании ЦБ РФ будет идти между сокращением ставки на 25 и 50 б.п.».

Мы считаем, что упоминание о возможности выбора в пользу шага 50 б.п. уже само по себе является важным сигналом о готовности регулятора ускорить темпы смягчения ДКП. Основой для этого служит резкое замедление инфляции в августе с июльских 3,9% г/г до 3,3% г/г. Хотя значительную роль в нем сыграло сезонное удешевление плодоовощной продукции, аналитики ЦБ в последнем обзоре «О чем говорят тренды» признают, что столь низкие темпы роста цен нельзя объяснить лишь только временными факторами. Подтверждением этому является продолжающееся снижение базового индекса потребительских цен, который опустился в августе до 103,0 с 103,3 в июле и 103,5 в июне. Отметим, что согласно последним недельным данным Росстата, разворота в ценовой динамике пока не происходит: за период с 29 августа по 4 сентября потребительские цены опустились на 0,1%, что указывает на замедление годовой инфляции до 3,2%.

Снижение инфляционных рисков будет способствовать выбору в пользу большего шага изменения ставки

В условиях близости фактической инфляции к целевому уровню ЦБ все большую роль для регулятора при выборе решения по ставке играют инфляционные риски, и в этой области ситуация на данный момет также складывается благоприятно.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в августе уменьшились до 9,5% с 10,7% в июле (прямая оценка инФОМ), что является минимумом за всю историю наблюдений (с 2010 г.). Оценки инфляционных ожиданий, сделанные Банком России на основе данных опроса «инФОМ», в прошлом месяце также снизились – до 3,7% после 4,1–4,2% в июле. Сохраняется и тенденция к уменьшению оценок наблюдаемой инфляции, сформировавшаяся с середины 2016 г.: в августе она опустилась на 0,6 п.п. до 11,3%, достигнув минимального значения с начала 2014 г. Позитивная конъюнктура на сырьевых площадках, нежелание ФРС и ЕЦБ торопиться с ужесточением ДКП и снижение геополитической напряженности способствуют укреплению рубля, который уже недалеко от своих годовых минимумов в районе 56 руб. за долл. Фактически, снижения угроз для инфляции не происходит лишь со стороны динамики доходов населения.

По оценкам аналитического департамента ЦБ из обзора «О чем говорят тренды», годовые темпы роста зарплат в частном секторе достигают 8%, что сигнализирует об увеличении инфляционных рисков. Вместе с тем, в интервью Интерфаксу от 7 сентября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России И.Дмитриев отметил, что переход в поведении домохозяйств происходит достаточно плавно и ситуация не является рисковой. Он также сообщил о снижении ценовых рисков из-за плохого урожая благодаря благоприятой ситуации в сегменте зерновых культур. Таким образом, серьезных препятствий для снижения ключевой ставки по итогам заседания 15 сентября на 50 б.п. до 8,5% мы на данный момент не видим.

Более того, в интересах регулятора было бы уменьшить привлекательность операций керри-трейд с целью снижения волатильности на валютном рынке в условиях сильного тренда на укрепление рубля.

Долговой и валютный рынки

Выход обнадеживающих данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения в сочетании с благоприятной внешней конъюнктурой привел к ралли на рынке ОФЗ. С 30 августа доходности бумаг срочностью 5-10 лет опустились на 25-30 б.п. до 7,5-7,6%. На наш взгляд, ожидания по снижению ключевой ставки на 50 б.п. уже полностью отыграны рынком, и по факту принятия данного решения существенного роста котировок ОФЗ не произойдет. Более важное значение для инвесторов будет иметь последующая риторика председателя Банка России, которая может дать ориентиры относительно потенциала дальнейшего смягчения ДКП в этом году. Скорее всего, решение ЦБ не отразится и на курсе рубля, который в ближайшую неделю будет продолжать движение в сторону диапазона 56-57 руб. за долл.

Укреплению национальной валюты способствует высокий интерес к операциям керри-трейд со стороны глобальных инвесторов в условиях снижения доходностей базовых активов из-за откладывания перспектив ужесточения ДКП ФРС и ЕЦБ, а также хорошая конъюнктура на рынке нефти в сезон ураганов. Еще одним позитивным для рубля фактором стало сообщение Э.Набиуллиной в интервью Bloomberg от 7 сентября об отсутствии у регулятора планов относительно пополнения ЗВР, пока ключевая ставка не опустится до долгосрочного ориентира 6,5%-6,75%.