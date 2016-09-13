Налоги начнут повышать после выборов

После сентябрьских выборов в Госдуму Минфин может рассчитать варианты изменения основных налогов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ряд налогов могут повысить, чтобы сбалансировать бюджет, но произойдет это не раньше 2018 года. РБК отвечает на четыре вопроса о возможных налоговых маневрах.

Правительство вступило в новый сезон бюджетной кройки: в условиях тающих резервов и падающих нефтегазовых доходов власти думают о дополнительных источниках поступлений в бюджет. В июне «Ведомости» сообщили, что чиновники обсуждают «революционную налоговую идею» (повысить НДС, снизить страховые взносы), в августе федеральный чиновник рассказывал РБК, что НДС в рамках большого налогового маневра может быть повышен с середины 2018 года или с 1 января 2019 года. Хотя власти официально никогда не подтверждали наличие таких планов, экономисты HSBC уже оценили плюсы и минусы «фискальной девальвации», подразумевающей снижение налогов, которые влияют на стоимость производства (страховые взносы за работников или налог на прибыль), за счет увеличения налогов на конечное потребление, таких как НДС. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос РБК.

Почему Минфин задумался о повышении налогов?

В конце сентября Минфин собирается представить предложения по балансировке бюджета России на 2017–2019 годы, говорил на прошлой неделе заместитель министра финансов Илья Трунин. При планировании бюджета на ближайшие три года Минфин исходит из номинального уровня расходов в 15,79 трлн руб. в этом году, который предлагается зафиксировать до 2019 года, и дефицита бюджета 3,2% ВВП в 2017-м. Дефицит бюджета планируется сокращать на 1 п.п. ежегодно, говорил министр финансов Антон Силуанов. Это значит, что обязательно придется наращивать доходы. Чтобы уложиться в целевой дефицит, ведомству в ближайшие три года необходимо найти 3,5 трлн руб., сообщали «Ведомости».

Минфин будет задействовать Резервный фонд, но он будет исчерпан уже в следующем году, заявил 9 сентября заместитель министра финансов Алексей Лавров. После этого на финансирование дефицита бюджета пойдут средства Фонда национального благосостояния. В этом году Минфин уже трижды использовал средства Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета, направив на эти цели уже 1,17 трлн руб. Сейчас в Резервном фонде остается около 2,1 трлн руб., а на конец года будет около 900 млрд.

Еще одним источником являются займы — программа чистых заимствований на следующий год увеличена в четыре раза по сравнению с 2016 годом — с 300 млрд руб. до 1,29 трлн руб. Но сам Силуанов в интервью РБК в июне этого года признавал, что такое увеличение несет большой риск: «Не придется ли нам для более агрессивного участия на рынке переходить к краткосрочным заимствованиям? Не всякие банки при таких больших заимствованиях будут готовы вкладывать в 10–15-летние облигации государства. Риск скатиться к ГКО — как это было некоторое время назад — является одним из ключевых рисков, поэтому мы говорим о необходимости снижения дефицита бюджета».

Кого может коснуться повышение налогов?

Один из вариантов, где взять деньги, уже найден: Минфин планирует продлить на 2017 год норму о повышенном НДПИ для нефтяных компаний и «Газпрома», говорили РБК два чиновника этого ведомства. «Мы когда вводили [повышенную норму] в начале года, у нас внутри было такое понимание, что это не на один год, а навсегда», — говорит один из собеседников РБК. «Поскольку НДПИ в 2016 году повышали разово, а в следующем году нагрузка налоговая на нефтянку упадет, то на следующий год тоже надо что-то делать», — добавляет другой чиновник.

В следующем году с «Газпрома» планируют собрать 100 млрд руб., если нагрузка по НДПИ останется такой же, как в этом году. «Будет ли дополнительная нагрузка на «Газпром» [сверх 100 млрд руб.], правительство должно решить», — говорит чиновник.

У «Газпрома» всего планируется изъять 170 млрд руб., еще 200 млрд руб. соберут с нефтяных компаний, но из-за введения налога на добавленный доход (для зрелых месторождений равносилен налоговой льготе) Минфин лишится 50 млрд руб. Итого за счет нефтяной и газовой отраслей соберут 320 млрд руб., писали «Ведомости». Данные поправки в случае одобрения будут внесены в Госдуму вместе с законопроектом о бюджете, уточняет РБК чиновник Минфина.

«Газпром» уже предупредил, что повышение налоговой нагрузки может привести к тому, что компания будет вынуждена сокращать инвестпрограмму. 31 августа на телеконференции с инвесторами начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что, если решение по повышению налоговой нагрузки будет принято, «это приведет к уменьшению финансовых результатов компании <...> что потребует корректировки бюджета <...> в том числе за счет снижения инвестпрограммы и увеличения заимствований» (цитата по «Интерфаксу»).

6 сентября у вице-премьера Аркадия Дворковича прошло совещание по налогам для нефтяной и газовой отраслей. Представитель Дворковича не стала комментировать содержание встречи. Одной из тем совещания была новая система налогообложения для нефтяной отрасли. Ее обсуждение идет уже несколько лет: Минэнерго предлагало ранее заменить НДПИ налогом на финансовый результат для выработанных месторождений и протестировать новый налог на нескольких пилотных месторождениях. Минфин был против такого подхода и предлагал ввести налог на добавленный доход, который должен был заменить экспортную пошлину, чтобы в итоге нефтяники платили только налог с доходов от продажи нефти и НДПИ, а пошлину — нет.

Илья Трунин после совещания заявил, что Минфин и Минэнерго согласовали подход, при котором новая система налогообложения для нефтяной отрасли будет иметь разные параметры для разных типов месторождений. «Мы предлагаем сконцентрировать усилия на внедрении налога <...> на двух группах месторождений — новых и старых. Наше предложение — установить предельный объем добычи и в рамках него распределить между компаниями (налоговую нагрузку). Для гринфилдов у нас сейчас уже действует один режим, для браунфилдов — другой. Наша задача — не ухудшить режим для гринфилдов, поэтому там параметры немножко другие, но это не значит, что от кого-то бюджет получит меньше, от кого-то больше. Получит бюджет больше от тех, где будет больше добавленный доход», — пояснил Трунин (цитата по «РИА Новости»). Дворкович заявил, что дал месяц на доработку подзаконных актов, но не уверен, что система заработает уже в 2017 году.

Планируется ли повысить другие налоги в 2017 году?

В правительстве пока по-прежнему исходят из того, что повышения налогов не должно быть до 2018 года, говорит РБК собеседник в Белом доме.

Впрочем, обсуждается повышение и НДФЛ, и налога на прибыль, и налога на добавленную стоимость, говорит источник в финансово-экономическом блоке правительства. «Ведомости» сообщали, что повышение на 1 п.п. каждого из ключевых налогов может принести от 170 млрд до 324 млрд руб. «Решения по дате [повышения] нет. Обсуждается и срок, и вообще какие налоги будут повышаться, какие нет. Пока есть прогнозы только [о том], что будет, если ничего не менять», — говорит источник.

Помощник президента Андрей Белоусов 1 сентября заявил, что «налоги всегда надо только снижать». Так он прокомментировал идеи Минфина по поводу повышения основных налогов, таких как НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховых взносов.

Повышение налогов не должно произойти раньше 2018 года — к этому должно быть готово общественное мнение, считает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева.

Могут ли налоги снизить?

Вместе с возможным повышением налоговой нагрузки в правительстве обсуждают несколько вариантов так называемой фискальной девальвации, которая должна сгладить повышение налогов, рассказывал ранее РБК федеральный чиновник.

Фискальная девальвация упоминалась в рекомендациях МВФ и Европейского центробанка по преодолению кризиса в еврозоне. Суть ее сводится к тому, чтобы снизить издержки на труд и тем самым сократить себестоимость продукции экспортеров. Таким образом можно повысить экспортную конкурентоспособность, не прибегая к обесценению национальной валюты.

Один из вариантов — снижение страховых взносов с одновременным повышением НДС, говорил РБК чиновник финансово-экономического блока правительства. Либо речь может идти о повышении НДС с середины 2018 года или с 1 января 2019 года при одновременном снижении налога на прибыль. Источник «Интерфакса» в июне говорил, что речь действительно идет о продолжении эффекта девальвации, только через фискальный механизм. Потенциал ослабления рубля по большей части исчерпан после того, как курс рухнул в 2014–2015 годах. Более точные расчеты по возможной фискальной девальвации Минфин может представить после сентябрьских выборов в Госдуму, сообщал «Интерфакс».

HSBC в своем исследовании в августе сообщал, что снижение общей ставки отчислений в федеральные внебюджетные фонды с 30 до 20% и повышение НДС до 25% (с текущих 18%) приведет к годовым потерям бюджета в 300 млрд руб., писал РБК. Другим отрицательным моментом будет ускорение инфляции в результате повышения НДС. Поэтому «маневр, скорее всего, будет отложен до 2019 года, чтобы не оказать давление на достижение 4% инфляции по итогам 2017 года» (обещанная цель Банка России), предполагает HSBC. Снижение страховых взносов помогло бы бизнесу, но компенсировать их за счет роста НДС, по мнению доцента кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисена Алисенова, не стоит.