Россияне плевать хотели на курс рубля

ВЦИОМ опубликовал результаты летнего опроса населения, посвященного личным сбережениям, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Выяснилось, что доля респондентов, имеющих рублевые накопления, достигла максимума за год - 60%, а интерес к колебаниям курса доллара снижается. Сейчас 55% россиян не следят за цифрами в обменных пунктах, в январе их было 37%.

Цифры эти и тенденции закономерны, они являются отражением динамики валютного рынка в этом году. После январских и февральских пиков ослабления рубль начал планомерно укрепляться. Прогнозы экспертов о грядущем укреплении рубля подтверждались реальными тенденциями, поэтому многие граждане начали избавляться от долларов и перекладываться в рубли.

По наблюдениям, за время текущего кризиса у населения стало меньше нервозности по поводу резких движений курса. Свободное курсообразование за пару лет приучило людей к тому, что финансисты называют волатильностью. Во-вторых, год от года растет финансовая грамотность населения. Раньше большинство скупали доллары на пике ажиотажа, зачастую, когда валюта достигала максимальных значений, а потом, когда рубль наверстывал упущенное, люди терпели убытки. И это помимо расходов на комиссию за обмен. Это напоминало танцы на граблях.

Сегодня мы уже видим появление спроса в другие моменты – когда максимально укрепляется рубль, а не доллар. В этом мы видим рациональные зерна инвестиционного мышления, и это не может не радовать.

Ну и наконец, и это, наверное, самое главное – все больше людей исходят от цели, а не просто от иррационального желания купить «баксы» на все и спрятать их под матрац в ожидании финансового апокалипсиса.

У покупки валюты, равно как и у продажи должна быть цель. К примеру, вы хотите защититься от последствий резких валютных колебаний. Тогда нужно грамотно распределить сбережения между валютами. Не менее 60% нужно хранить в той валюте, в которой вы в основном тратите, то есть в рублях. Остальные 40% целесообразно перевести в доллары США.