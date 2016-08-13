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Россияне плевать хотели на курс рубля

13 Августа 2016, 11:07 | В России

ВЦИОМ опубликовал результаты летнего опроса населения, посвященного личным сбережениям, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Выяснилось, что доля респондентов, имеющих рублевые накопления, достигла максимума за год - 60%, а интерес к колебаниям курса доллара снижается. Сейчас 55% россиян не следят за цифрами в обменных пунктах, в январе их было 37%.

Цифры эти и тенденции закономерны, они являются отражением динамики валютного рынка в этом году. После январских и февральских пиков ослабления рубль начал планомерно укрепляться. Прогнозы экспертов о грядущем укреплении рубля подтверждались реальными тенденциями, поэтому многие граждане начали избавляться от долларов и перекладываться в рубли.

По наблюдениям, за время текущего кризиса у населения стало меньше нервозности по поводу резких движений курса. Свободное курсообразование за пару лет приучило людей к тому, что финансисты называют волатильностью. Во-вторых, год от года растет финансовая грамотность населения. Раньше большинство скупали доллары на пике ажиотажа, зачастую, когда валюта достигала максимальных значений, а потом, когда рубль наверстывал упущенное, люди терпели убытки. И это помимо расходов на комиссию за обмен. Это напоминало танцы на граблях.

Сегодня мы уже видим появление спроса в другие моменты – когда максимально укрепляется рубль, а не доллар. В этом мы видим рациональные зерна инвестиционного мышления, и это не может не радовать.

Ну и наконец, и это, наверное, самое главное – все больше людей исходят от цели, а не просто от иррационального желания купить «баксы» на все и спрятать их под матрац в ожидании финансового апокалипсиса.

У покупки валюты, равно как и у продажи должна быть цель. К примеру, вы хотите защититься от последствий резких валютных колебаний. Тогда нужно грамотно распределить сбережения между валютами. Не менее 60% нужно хранить в той валюте, в которой вы в основном тратите, то есть в рублях. Остальные 40% целесообразно перевести в доллары США.

Виталий БАГАМАНОВ, управляющий директор «БКС Ультима», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: обмен  рубль  евро  валюта  доллар 



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Комментарии

  • Р В РІР‚С™Р 11:34, 13.08.2016#

    Может на курс доллара?

  • Псевдоним11:42, 13.08.2016#

    . . . . да и на этот режим, собственно

  • 919:45, 13.08.2016#

    целесообразно хранить 90 процентов в валюте, а остальное в рублях, меняя при необходимости. Если бы я послушал совет в данной статье. Я бы потерял очень много денег в рублях

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