Россиянам для сносной жизни нужно всего 360 долларов в месяц

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 12 августа, опубликовал результаты опроса о том, сколько денег на одного человека в месяц, по мнению россиян, необходимо их семье, чтобы сводить концы с концами. По оценке россиян в целом, на жизнь без излишеств в течение месяца должно хватать около 23 тыс. руб. (около $360 по курсу ЦБР на 12 августа), пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

При этом наибольшее расхождение в оценке необходимого для жизни дохода на каждого члена семьи отмечено у жителей сельской местности и средних городов. Если жителям сел для жизни хватило бы в среднем 17 414 руб., то жители городов с населением 100-500 тыс. человек назвали сумму в 27 970 руб. Жители Москвы и Санкт-Петербурга оценили необходимый для жизни доход в 25 153 руб.

Те, кто, по их собственным словам, «едва сводят концы с концами» и порой не имеют средств для покупки продуктов, считают достаточным для жизни доход в 18 800 руб. В то же время самые обеспеченные респонденты, которые, по их собственной оценке, могут позволить себе квартиру, дачу и другие дорогостоящие покупки, поставили планку в среднем на уровне 31 935 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.