Банки придут в села и деревни

Отделения кредитных организаций могут быть открыты в помещениях муниципалитетов и даже магазинов

К концу 2020 года доступность финансовых услуг в малонаселенных пунктах (с числом жителей менее 3 тыс. человек) должна быть повышена в два раза, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такая цель сейчас стоит перед Центробанком, рассказал «Известиям» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Один из вариантов распространения финуслуг — создание отделений кредитных организаций в помещениях муниципалитетов, а в перспективе — и в магазинах. Аналитики отметили, что из-за нехватки банков в селах и деревнях появляются «серые» игроки.

В малых населенных пунктах и деревнях доступность финансовых услуг крайне низка, констатировал в беседе с «Известиями» Михаил Мамута. По его словам, доля поселений с количеством жителей менее 1 тыс. человек, в которых имеется отделение банка, «исчисляется единицами процентов».

В связи с этим ЦБ в своей Стратегии повышения финансовой доступности поставил цель: к концу 2020 года повысить ее в малых населенных пунктах не менее чем в два раза.

За последние годы кредитные организации существенно сократили филиальные сети, отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. Классическая модель офиса с кассовым узлом и большим штатом сотрудников в малых городах даже в обычное время находится на грани рентабельности, а в периоды экономической нестабильности и вовсе убыточна, пояснил эксперт.

— В итоге в малых городах налицо дефицит банковских услуг и процветание «серых» МФО, ломбардов и других плохо регулируемых и рискованных квазифинансовых организаций, — посетовал Андрей Спиваков.

Банкам часто невыгодно открывать отделения в малонаселенных пунктах, поскольку затраты на содержание офиса превышают доходы, отметил Михаил Мамута. Для того чтобы кредитным организациям было как минимум безубыточно выходить в деревни и села, им необходимы дополнительные стимулы.

В частности, сейчас в ряде регионов обсуждается возможность открытия точек банковского обслуживания не только в отделениях почты, но и в других публичных местах — пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования, помещениях муниципалитетов, управлениях соцзащиты, а также офисах некредитных финансовых организаций и в перспективе — даже в магазинах розничной торговли.

Предполагается, что такая «совместная» модель банковского обслуживания позволит существенно снизить затраты по оказанию основных финуслуг. Михаил Мамута отметил, что подобная система была выстроена в Бразилии — где частные и государственные банки работают через розничных агентов, включая небольшие супермаркеты и аптеки, почтовые отделения и киоски по продаже лотерейных билетов.

В Почта-банке «Известиям» сообщили, что планируют расширять сеть своих отделений. По словам вице-президента, директора по развитию розничной сети Почта-банка Дмитрия Рейдмана, банк представлен более чем в 1600 населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек, до конца этого года их число вырастет до 3000.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что сельская сеть кредитной организации — крупнейшая в стране. Она охватывает около 8 тыс. населенных пунктов.

— Вопрос расширения доступности является одним из приоритетов в работе банка, и в этом направлении мы сотрудничаем с ЦБ, — рассказали «Известиям» в Сбербанке. — Вместе с этим мы ведем самостоятельную работу по повышению обеспеченности сельских жителей финансовыми услугами. Сейчас пилотируются новые форматы присутствия и взаимодействия с клиентами, в том числе с использованием агентских схем.

В Россельхозбанке сообщили, что принимают участие в обсуждении с ЦБ вопросов, связанных с распространением финуслуг на всей территории страны, в том числе по обеспечению их доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях. Там также отметили, что Россельхозбанк «и сейчас имеет большое количество точек продаж в сельской местности».

Сейчас в пилотном режиме система подобного партнерства прорабатывается в регионах Дальнего Востока, отметил Михаил Мамута. Затем лучшие практики могут быть масштабированы на всю Россию. При этом принять участие в программе могут не только крупнейшие госбанки, но и опорные региональные. Например, уже проявили интерес к проекту якутская и одна из алтайских кредитных организаций.

Для банков в целом невыгодно открывать отделения в небольших населенных пунктах, потому что они никогда не окупятся, отметил советник генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Объем финансовых услуг там очень мал, что не позволит окупить даже небольшой филиал, считает эксперт. Но платежеспособные граждане вполне могут использовать финансовые услуги удаленно: наделение «Почты России» функцией идентификации личности позволило бы решить проблему доступности финансовых услуг без больших затрат, добавил Сергей Хестанов.

Проблема стоит достаточно остро: обратной стороной процесса стало появление значительного числа «серых» игроков и непрозрачных для населения условий оказания финансовых услуг, подчеркнула руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Поэтому если распределение операционных затрат сработает, отдаленные регионы от этого только выиграют, полагает эксперт.

Опыт Совкомбанка показал, что в малых населенных пунктах и поселках могут работать только «легкие» офисы с устройствами самообслуживания и минимальным числом сотрудников, добавил Андрей Спиваков. Но, открывая такие точки в большом числе малых городов, можно охватить огромные территории, где практически отсутствует конкуренция и существует большой нереализованный спрос на банковские услуги, подчеркнул эксперт.

Доступность финансовых услуг в селах и деревнях становится актуальной темой еще и в свете нового намерения правительства по пространственному развитию. Сейчас Минэкономразвития готовит стратегию по созданию в России городских агломераций. Одна из задач нового документа — создание привлекательных условий для проживания населения в некрупных городах и на примыкающих к ним сельских территориях.