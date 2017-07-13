Рубль опять начал давить доллар

Сегодня: Позитивный фон для рисковых активов. Динамика российского рынка акций вновь будет зависеть от фундаментальных факторов – цен на нефть, политики ФРС и перспектив роста мировой экономики, которые на данный момент позитивны для спроса на рисковые активы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Цены на нефть Brent повышаются, несмотря на данные по объемам добычи стран-членов ОПЕК за июнь, которые преподнесли негативный сюрприз в виде превышения квоты добычи, установленной в ходе мартовских переговоров. В качестве «противовеса» негативу выступили макроданные по Китаю (спрос на нефть, экспорт и импорт в июне оказались выше ожиданий), спекуляции вокруг дальнейшего сокращения добычи в США, снижение запасов энергоресурсов в США (Минэнерго, API), риторика Джанет Йеллен (позитивный взгляд на американскую экономику, подтверждение намерений постепенного ужесточения монетарной политики, которое «голуби» восприняли как указание на отсутствие повышения ставки в текущем году) и слабеющий доллар США.

Рост в США, А зия п о б ольшей ч асти в п люсе. Американский рынок акций завершил вчерашний день на положительной территории (S&P 500 +0.73%, DJIA +0.57%, NASDAQ +1.10%). Азиатские индексы сегодня утром находятся по большей части в плюсе (Hang Seng +1.07%, Shanghai +0.44%, Nikkei -0.01%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.05%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $47.74 за барр. – выше открытия.

Вчера: Brent оказала поддержку. Российский рынок акций завершил вчерашнюю торговую сессию в плюсе на фоне роста котировок Brent в течение сессии (после закрытия торгов цены на нефть снизились из-за новостей по ОПЕК) под влиянием сокращения запасов энергоресурсов в США и снижения прогноза Минэнерго США по объемам добычи на 2018 г. Спрос на рисковые активы также получил поддержку в форме позитивного взгляда главы ФРС на состояние американской экономики и подтверждения, что повышение ставок будет постепенным.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились ( -0.81% до $47.7 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 59.88, РТС (+2.41), ММВБ-50 (+0.86%).