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"Личный кабинет предпринимателя" теперь в мобильном
Мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» введен в эксплуатацию, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»
Приложение создано для платформ iOS и Андроид и доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Данный сервис позволяет индивидуальному предпринимателю:
- контролировать состояние расчетов с бюджетом в режиме онлайн;
- получать актуальную информацию о решениях налоговых органов о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм;
- получать информацию об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, мерах принудительного взыскания задолженности.
- получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо всех постановках на учет в налоговых органах;
- взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде.
По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, об имеющейся контрольно-кассовой технике, отслеживать информацию о документах, направленных в налоговый орган, и многое другое.
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