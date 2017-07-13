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"Личный кабинет предпринимателя" теперь в мобильном

13 Июля 2017, 10:52 | В России

Мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» введен в эксплуатацию, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Приложение создано для платформ iOS и Андроид и доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Данный сервис позволяет индивидуальному предпринимателю:

  • контролировать состояние расчетов с бюджетом в режиме онлайн;
  • получать актуальную информацию о решениях налоговых органов о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм;
  • получать информацию об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, мерах принудительного взыскания задолженности.
  • получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо всех постановках на учет в налоговых органах;
  • взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде.

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, об имеющейся контрольно-кассовой технике, отслеживать информацию о документах, направленных в налоговый орган, и многое другое.

Автор: Яна Мальцева
Теги: ФНС  мобильное приложение  личный кабинет предпринимателя 



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