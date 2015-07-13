Преимущества ТОР и Свободного порта будут представлены инвесторам во Владивостоке

Презентацию новых инвестиционных возможностей Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме обсудили глава Минвостокразвития Александр Галушка и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации Пак Ро Бёк. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В ходе встречи Министр проинформировал гостя о создании территорий опережающего социально-экономического развития в дальневосточном макрорегионе, о принятии Федеральным Собранием Российской Федерации закона о Свободном порте Владивосток. «Эти проекты позволяют сделать выгодными безопасным ведение бизнеса на Дальнем Востоке. Преимущества ТОР и Свободного порта будут представлены инвесторам на Восточном экономическом форуме», – подчеркнул Александр Галушка.

По словам Министра, к Восточному экономическому форуму проявили большой интерес отечественные и зарубежные инвесторы. Уже сейчас зарегистрировано более 400 участников – треть от запланированной квоты. Александр Галушка пригласил южнокорейских партнеров принять участие в ВЭФ и обсудить насущные вопросы развития двустороннего экономического сотрудничества.

Также, по словам Александра Галушки, официальное приглашение на Восточный экономический форум будет направлено представителям КНДР. Он напомнил о том, что иностранные участники ВЭФ смогут приехать в Приморье без оформления виз. Для прохождения границы им достаточно будет предъявить удостоверение личности и аккредитационное удостоверение, выданное Оргкомитетом Форума. Безвизовый въезд во Владивосток для участников ВЭФ будет открыт со 2 по 6 сентября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.