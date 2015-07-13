Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Преимущества ТОР и Свободного порта будут представлены инвесторам во Владивостоке
Презентацию новых инвестиционных возможностей Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме обсудили глава Минвостокразвития Александр Галушка и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации Пак Ро Бёк. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
В ходе встречи Министр проинформировал гостя о создании территорий опережающего социально-экономического развития в дальневосточном макрорегионе, о принятии Федеральным Собранием Российской Федерации закона о Свободном порте Владивосток. «Эти проекты позволяют сделать выгодными безопасным ведение бизнеса на Дальнем Востоке. Преимущества ТОР и Свободного порта будут представлены инвесторам на Восточном экономическом форуме», – подчеркнул Александр Галушка.
По словам Министра, к Восточному экономическому форуму проявили большой интерес отечественные и зарубежные инвесторы. Уже сейчас зарегистрировано более 400 участников – треть от запланированной квоты. Александр Галушка пригласил южнокорейских партнеров принять участие в ВЭФ и обсудить насущные вопросы развития двустороннего экономического сотрудничества.
Также, по словам Александра Галушки, официальное приглашение на Восточный экономический форум будет направлено представителям КНДР. Он напомнил о том, что иностранные участники ВЭФ смогут приехать в Приморье без оформления виз. Для прохождения границы им достаточно будет предъявить удостоверение личности и аккредитационное удостоверение, выданное Оргкомитетом Форума. Безвизовый въезд во Владивосток для участников ВЭФ будет открыт со 2 по 6 сентября.
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"