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Верховный суд объявил проценты по микрозаймам "грабительскими"
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда вынесла решение о том, что расчеты процентов микрофинансовых организаций можно квалифицировать как недобросовестное поведение кредитора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Такое решение, несомненно будет интересно очень многим гражданам, которые хоть раз в жизни сталкивались с необходимостью занять деньги. Как пишет «РГ», обычно банковский процент бывает известен заранее, а вот проценты займов у физических лиц или в микрофинансовых организациях широко не рекламируются.
В итоге коллизия с процентами за заем дошла до Верховного суда и он заявил, что ставка по займу в 500 процентов годовых является злоупотреблением правом со стороны кредитора и приводит к неосновательному обогащению кредитора.
В Верховном суде посчитали, что "принцип свободы договора, закрепленный в статье 421 Гражданского кодекса РФ, не является безграничным. Сочетаясь с принципом добросовестного поведения участника гражданских правоотношений, он не исключает оценку разумности и справедливости условий договора. Условия договора не могут противоречить деловым обыкновениям и не могут быть явно обременительными для заемщика. Таким образом, встречное предоставление не может быть основано на несправедливых договорных условиях, наличие которых следует квалифицировать как недобросовестное поведение".
Отметим, что право на кредит остается. Но в руки вымогателей, как предполагается, человек уже не попадет. По данным экспертов, в Челябинске есть свой антирекорд - 3305% годовых.
Напоминаем, что в Госдуму внесено несколько законопроектов, так или иначе защищающих граждан от коллекторов. Например, один из проектов в целом предлагает запретить банкам передавать права на требования долга кому-либо, кроме других кредитных организаций.
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