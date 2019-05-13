Очень плохой знак: Копейки опять стали мусором

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля - спасибо большой инфляции, которую тщательно скрывают власти

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. По имеющимся данным, Центробанк не чеканил российские копейки в 2018 году, так как в обращении было мелочи на сумму около 6,6 млрд руб. Отмечается, что часть копеек продолжает находиться у граждан страны.

Как пояснили в пресс-службе банка, монеты, находящиеся у населения, не возвращаются в оборот, так как цены в тех же магазинах уже давно «избавились» от копеек, поэтому носить с собой мелочь просто не имеет смысла.

Если касаться исторического аспекта, то отказ от копеек - очень плохой знак. Напомним, что в начале 90-х годов все более раскручивавшийся маховик инфляции привел вначале к исчезновению копеек, а потом его жертвой стала уже и рублевая мелочь. Что было дальше, россияне прекрасно помнят.