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Очень плохой знак: Копейки опять стали мусором
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля - спасибо большой инфляции, которую тщательно скрывают власти
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. По имеющимся данным, Центробанк не чеканил российские копейки в 2018 году, так как в обращении было мелочи на сумму около 6,6 млрд руб. Отмечается, что часть копеек продолжает находиться у граждан страны.
Как пояснили в пресс-службе банка, монеты, находящиеся у населения, не возвращаются в оборот, так как цены в тех же магазинах уже давно «избавились» от копеек, поэтому носить с собой мелочь просто не имеет смысла.
Если касаться исторического аспекта, то отказ от копеек - очень плохой знак. Напомним, что в начале 90-х годов все более раскручивавшийся маховик инфляции привел вначале к исчезновению копеек, а потом его жертвой стала уже и рублевая мелочь. Что было дальше, россияне прекрасно помнят.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Какие копейки, ЦБ во главе с На. . . . ной просрал 437 млрд рублей, американские активы были переложены в китайские банки и вместо 28% стоимости получила Нае. . . . на только 9. Ответят все путинские холопы из своей зарплаты. Какие там копейки теперь кому нужны?