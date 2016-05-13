Сбербанк представил новый цифровой продукт – Мессенджер от Сбербанка

Сервис был анонсирован 11 мая на международной конференции Finovate в Сан-Хосе (США), сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка.

Мессенджер от Сбербанка – это коммуникационная платформа на базе Сбербанк Онлайн, где пользователь может общаться не только с друзьями и коллегами, но и с сервисами, магазинами и локальным бизнесом. С помощью приложения можно легко найти, выбрать и заказать нужные товары и услуги в проверенных компаниях, а также проконсультироваться и получить персональные спецпредложения.

Одно из преимуществ Мессенджера – умный поиск, который умеет подбирать максимально подходящие контакты для каждого запроса. Сервис работает на основе данных о пользователе, его предпочтениях и потребностях. Алгоритм умного поиска учитывает геопозицию и пользовательские привычки, а также транзакционные данные.

Мессенджер от Сбербанка не только предоставляет удобный сервис для пользователей, но и является мощной платформой для бизнеса – как для привлечения новых клиентов, так и для обслуживания входящих заявок. Коммуникацию можно вести с помощью живого общения или с использованием искусственного интеллекта.

«В августе мы запустим закрытое бета-тестирование сервиса и пригласим к участию и пользователей, и бизнес — включая поставщиков услуг, магазины, агрегаторы и разработчиков, — рассказал Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка. — Запуск мессенджера также позволит нам изучить опыт взаимодействия клиентов с форм-фактором чатов, чтобы совершенствовать и другие цифровые продукты банка».

Заявку на участие в бета-тестировании можно оставить на сайте.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.