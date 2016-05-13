Миллиард рублей инвестировали клиенты "Сбербанк Первый" в новый продукт "Рантье"

В декабре 2015 года премиальная сеть «Сбербанк Первый» запустила уникальный, не имеющий аналогов в России, продукт «Рантье», обеспечивающий возможность получения пожизненной повышенной ренты. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый» Мария Поденко, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка.

Продукт «Рантье» был признан профессиональным сообществом, завоевав престижную премию Investor Awards как лучший инвестиционный страховой продукт 2015 года. «Очень приятно, что данный продукт был по достоинству оценен не только профессионалами, но и клиентами, для которых мы его и создавали. За первые пять месяцев клиенты «Сбербанк Первый» инвестировали в «Рантье» уже около одного миллиарда рублей», – отметила Мария Поденко.

Продукт «Рантье» клиенты могут приобрести в сети «Сбербанк Первый» в любом из 144 офисов сети, расположенных более чем в ста городах России.

Клиентами премиальной сети «Сбербанк Первый» являются 56 тыс. человек. Доля пассивов сети в общем объеме пассивов розничных клиентов Сбербанка с начала 2015 года выросла на 5,1 п.п. и в настоящее время составляет 18,8%, текущие остатки превышают 2 трлн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.