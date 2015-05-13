Электронный паспорт россиянина сделают платежным

Электронный паспорт получит платежную составляющую. Такую позицию сформировало Минкомсвязи, которое отвечает за развитие информационного общества.

В презентации главы министерства Николая НИКИФОРОВА, разосланной крупным банкам, подробно описано, что будет на электронном чипе нового паспорта. В презентации прямо указано, что он станет инструментом доступа к Национальной платежной системе. А это означает, что именно так российский аналог Visa и MasterCard - Национальная система платежных карт - может заполучить заявленные 50% рынка к 2018 году, пишут «Известия».

Последний проект электронного паспорта кристаллизовался совсем недавно. Федеральная миграционная служба (ФМС) в январе 2015 года внесла в правительство проект постановления, где описала внешний вид карты и базовые реквизиты гражданина, которые планируется фиксировать непосредственно на пластике: ФИО, фото владельца, пол, дата и место рождения, номер, дата оформления, срок действия удостоверения личности, а также на оборотной стороне - ИНН, СНИЛС, имена законных представителей, если требуется.

Проект ФМС предусматривал, что удостоверение личности включит в себя интегральную микросхему, но никаких указаний на ее содержание не давалось. Это заставило полагать, что платежной составляющей в новом паспорте не будет, ведь тот же закон о внедрении универсальной электронной карты (УЭК) был принят еще в 2010 году, но проект Сбербанка так и не получил должной массовости: например, в регионах не хватало денег на выпуск карт. Последний сильный удар по УЭК (в проект инвестировано порядка 100-150 млрд рублей) нанесен летом 2014 года, когда Сбербанк предложил ее на роль платформы для Национальной системы платежных карт, но получил от ЦБ отказ.

Эмитировать национальные платежные карты помогут сами россияне - пошлинами: например, за выдачу паспорта пошлина сейчас составляет 300 рублей. Планируется активное распространение новых идентификационных карт среди детей. В презентации Минкомсвязи прямо предполагается «постепенная выдача УЛГ всем гражданам РФ (в том числе и детям) взамен паспорта». Министерство описывает, какую информацию отправят на бесконтактный чип: кроме нанесенных на карту это данные о регистрации по месту жительства/пребывания (данные ФМС), данные ЗАГС, данные воинского учета, группа крови, биометрические данные (фотография и отпечатки пальцев), а также квалифицированная электронная подпись для «осуществления юридически значимых действий». В презентации отмечено, что такой электронный паспорт «позволяет в перспективе обеспечить проверку удостоверения личности гражданина (УЛГ) на территории дружественных стран».

Четыре обозначенные Минкомсвязи стратегические цели введения электронного паспорта звучат так: «Всеобщее вовлечение граждан в информационное общество», «Обеспечение комплексной информационной безопасности», «Создание новых технологических возможностей для развития НПС (национальной платежной системы) и биометрической идентификации», «Гарантированная идентификация». Далее в презентации министр сразу переходит к третьей цели, отмечается, что «по желанию граждан производится запись на УЛГ платежного банковского идентификатора, привязанного к банковской карте/счету». Впрочем, россиянам планируется дать «возможность использовать УЛГ как инструмент для проведения трансакций как через национальную, так и международные платежные системы».

Минкомсвязи визит перспективы в использовании электронного паспорта для удаленного открытия счетов, выдачи кредитов, оформления страховых полисов и пр., а также при «построении дисконтных схем». Учреждения госсектора благодаря ускоренной и удаленной идентификации, как ожидают в министерстве, сэкономят 3 млрд рублей, коммерческие организации (банки, гостиницы, страховщики и пр.) - 6 млрд рублей, ведь не нужно будет заполнять анкеты и переписывать данные гражданина; плюс прогнозируется экономия бизнеса в 40 млрд рублей на удаленном заключении договоров. «Риски мошенничества в Интернете снизятся до 1%» за счет защищенности электронного паспорта, уверен Никифоров.

Кроме того, сократятся расходы на охранников и сотрудников КПП, ведь проходить в организации будет можно просканировав чип, следует из презентации.

А вот население вряд ли будет активно пользоваться электронным паспортом в полной мере, поскольку электронный паспорт с ЭЦП невозможно напрямую подключить к компьютеру.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.