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День Победы отметили депозитами

13 Мая 2015, 18:00 | В России

Что банки предложили вкладчикам к 9 Мая

Российские банки не остались в стороне от масштабных приготовлений к празднованию 70‑летия Победы и запустили специальные сезонные вклады.

РБК Quote удалось найти в российских банках десяток депозитов, посвященных празднованию 9 Мая. Среди первых 15 крупнейших банков такие депозиты есть только у Сбербанка (вклад «Ваша Победа»). Большинство банков, обыгрывающих тему 9 Мая в своей линейке депозитов, - региональные. Вклад с названием «Победа» в рублях, долларах и евро также есть в Альфа-Банке, но, по данным пресс-службы банка, это предложение не имеет отношения к Дню Победы.

Символичные ставки

Главная особенность «победных» вкладов - небольшая минимальная сумма. Например, в банке «Уральский капитал» и в Липецккомбанке открыть депозит можно на сумму 5 тыс. рублей, в Сбербанке и Связь-Банке - на сумму 10 тыс. рублей. Как правило, спецпредложения ограничены по срокам. Большинство вкладов можно будет открыть до конца июня 2015 года.

Многие банки предлагают более выгодные условия по праздничным вкладам. Так, ставка по вкладу «Ваша Победа» в Сбербанке - 12%, в то время как по самому доходному депозиту «Сохраняй Онлайн» (открывается через интернет-банк) - 9,48%. Липецккомбанк также дает более выгодный процент по вкладу «9 Мая!»: 11% против 10,5% по самому выгодному вкладу банка - «Копилка».

В Связь-Банке ставка по праздничному вкладу «Салют» - 14%, по стандартному вкладу «Максимальный доход» - 12,75%. Ставку, более высокую по сравнению с доходностью по остальным депозитам, предлагает и банк «Югра»: 15,4% по вкладу «70 лет Победы» вместо 12% по вкладу «Копилка+». При этом вклад, приуроченный к 70‑летию Победы, здесь можно открыть не только в рублях, но и в долларах или евро. Проценты тут тоже выше обычных: 6,1 вместо 4,15% - по долларовым вкладам, 5,1 против 3,5% - по вкладам в евро.

Ставка по вкладу «Победа» в Азиатско-Тихоокеанском банке на 1,7% выше, чем по наиболее доходному вкладу «Эксклюзивный». Как поясняют в пресс-службе банка, размер праздничной ставки 15,70% символичен: в ней зашифрованы два значения - 2015 год и круглая дата - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Помощь ветеранам и подарки

Привлекательные условия - не единственное преимущество тематических вкладов. Помимо более высоких процентов банки предлагают вкладчикам возможность поучаствовать в благотворительных акциях. Например, Сбербанк перечисляет каждый рубль с 1000 рублей вклада на счет Российского союза ветеранов. Адмиралтейский банк переводит этой же организации 0,2% годовых по вкладу «Служу Отечеству».

Еще одно средство повысить интерес к праздничным вкладам - подарки. Банк «Югра» сулит каждому, кто воспользуется предложением «70 лет Победы», дорожный набор, в который входят термос, фляжка и набор из четырех стопок. Каждому трехтысячному вкладчику положены 70 тыс. рублей, а каждому семитысячному - 170 тыс. рублей.

В качестве бонуса за открытие вклада «9 Мая!» Липецккомбанк дает клиенту право увеличить на 0,5% ставку по любому другому вкладу, открытому в этом же банке. Правда, распространяется это предложение только на тех, кто родился до 1950 года.

Липецккомбанк не единственный, где особые условия по праздничным вкладам предлагают только льготным категориям клиентов. Например, вклад с названием «Победоносец» в банке «Уральский капитал» может открыть только ветеран войны. В банке «Левобережный» ветеранам, которые открыли вклад «Победитель», вручают сертификат на сумму 4 тыс. рублей. (минимальная сумма вклада - 40 тыс. рублей).

Банк «Адмиралтейский» предлагает более высокую ставку по вкладу «Служу Отечеству» нынешним военнослужащим и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, созданных фашистами в период Второй мировой войны. Ставка для таких вкладчиков - 10,2%, для всех остальных - 9,7%. А банк «Русь» за открытие вклада «День Победы!» дарит георгиевскую ленточку.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: липецккомбанк  сбербанк  день победы  уральский капитал  депозитами 



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