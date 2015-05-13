Банки смогут блокировать карточные операции

Банки и платежные системы получат право блокировать операции по переводу денежных средств со счетов граждан при подозрениях на то, что транзакция является хищением.

Такие поправки в закон «О национальной платежной системе» разработала межведомственная рабочая группа при ЦБ. Согласно законопроекту, банк или платежная система вправе приостановить операцию по переводу до полной уверенности в том, что транзакция больше не несет рисков хищения, пишут «Известия».

Источник, близкий к ЦБ, поясняет, что регулятора беспокоит объем хищений денег россиян с их банковских счетов и карт. За 2014 год регулятор зафиксировал более 300 тыс. операций за год на сумму более 3,5 млрд рублей, из которых половины убытка удалось избежать.

По словам источника, ЦБ беспокоят не только масштабы мошенничества, но и латентность этих нарушений: правоохранительные органы возбуждают уголовные дела только по 1-5% общего количества преступлений, связанных с хищением клиентских денег. Активность ЦБ в этом направлении анонсировал 22 апреля замначальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем СЫЧЕВ, который заявил, что регулятор занимается разработкой законодательных инициатив для борьбы с рисками электронной платежной индустрии.

«В настоящее время законопроект проходит обсуждение в рамках межведомственной группы при Банке России, - сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. - Решение о дальнейшей судьбе проекта будет приниматься по его результатам. Законопроект не является самодостаточной мерой для снижения уровня хищений. Это лишь элемент из комплекса мероприятий, направленный прежде всего на формирование законодательной основы для профилактики покушений на хищения денежных средств со счетов клиентов с использованием электронных средств платежа, включая банковские платежные карты. Способствовать снижению темпов роста правонарушений, связанных с неправомерным распоряжением финансовыми средствами, будет также оперативный обмен информацией об инцидентах, связанных с информационной безопасностью».

Сейчас банк не вправе отказаться от исполнения платежного решения клиента, так как на момент его выставления для банка оно является подлинным, поэтому планируется ввести инструменты для предотвращения несанкционированных списаний со счетов клиентов - 90-95% хищений денег происходит именно с карточных счетов россиян, а не классических депозитных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.