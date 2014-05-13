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В России анонимные интернет-платежи ограничат

13 Мая 2014, 18:05 | В России

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий требования к анонимным интернет-платежам.

Согласно документу, операторы электронных денег обязаны до 1 октября 2014 года безвозмездно обеспечить кредитным организациям возможность использовать информационные ресурсы для подтверждения личности клиента, а до 1 ноября 2014 года - предоставить возможность выбирать из предусмотренных способов упрощенной идентификации, сообщает «РГБ».

Сумма анонимных денежных переводов не должна превышать 15 тыс. рублей в день. Физлица, прошедшие упрощенную идентификацию, вправе переводить до 60 тыс. рублей в день и до 200 тыс. в месяц. Юрлица и ИП могут переводить электронные деньги только прошедшим идентификацию физлицам.

«Согласно поправкам, для увеличения лимита до 60 тыс. рублей на единовременную операцию и 200 тыс. рублей в месяц пользователю будет достаточно в режиме реального времени предоставить всего три реквизита: номер мобильного телефона, номера паспорта и, на выбор, номер ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. Также будет реализована возможность идентификации через договор с мобильным оператором, банками, банковскими платежными агентами, а также удостоверяющими личность центрами», - пояснили «РГБ» в QIWI.

Иного мнения придерживаются в компании «Яндекс. Деньги»: «При ряде положительных для бизнеса изменений есть и ряд тревожных для рынка моментов. Например, не разрешаются платежи неидентифицированным пользователям в иностранные магазины. При этом отсутствует переходный период, необходимый для решения технических вопросов: ограничения для неидентифицированных пользователей вступают в силу сразу, а возможность применения упрощенной идентификации - нет, для этого потребуется готовность государственных баз данных. В любом случае существующая редакция закона позволяет сохранить рынок расчетов электронными деньгами».

 Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: электронные деньги  интернет-платежи 



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