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Финансовая грамотность: есть зачет!
Финансовая грамотность: есть зачет! С 10 по 21 апреля 2018 года каждый желающий в онлайн-режиме сможет проверить уровень своей финансовой грамотности, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Жители Приморья могут принять участие в онлайн-зачете. Такую возможность предоставит Всероссийский зачет по финансовой грамотности, организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Конструктором образовательных ресурсов. Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.
Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.
«Цель этого проекта – дать возможность каждому желающему повысить уровень своей финансовой грамотности самостоятельно, а самое главное – предоставить человеку все необходимые для этого ресурсы: ссылки на материалы, которые позволят это сделать в онлайн-режиме. Мы благодарны Банку России и Национальной открытой школе за то, что они откликнулись и поддержали эту инициативу», – сообщила генеральный директор АСИ Светлана ЧУПШЕВА. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА отметил, что регулятор заинтересован в повышении грамотности потребителей финансовых услуг, поскольку это приведет к снижению числа ошибок и разочарований на финансовом рынке, будет способствовать росту его стабильности.
«Финансовая грамотность – это не просто сумма знаний, овладев которыми можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение умений и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного использования финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых продуктов, которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или приумножить имеющиеся средства», – сказал Михаил Мамута. Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным. Узнать обо всех мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи и зарегистрироваться для участия можно на сайте вашифинансы.рф.
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