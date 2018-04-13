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Рубль начал резко укрепляться

13 Апреля 2018, 18:24 | В России

Паникеры, как обычно, в крупном проигрыше

Сегодня: Нефть вблизи $72 за барр. создает позитивный фон. Цены на нефть Brent остаются вблизи благоприятного для российских производителей и федерального бюджета уровня $72 за барр., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Вызовет ли динамика сырьевых цен позитивную реакцию у инвесторов – покажет время. В значительной степени рост котировок Brent вызван усилением напряженности на Ближнем Востоке, а также прогнозом ОПЕК+ повышения спроса. Кроме того, геополитические опасения инвесторов снижаются в свете сообщений о том, что администрация Трампа пока не решила наносить или не наносить удар по Сирии, что указывает на смягчение воинственной риторики. Тем не менее одним «твитом» Трамп может легко свести на нет весь энтузиазм. Из негативных факторов мы отмечаем продолжающийся рост добычи и запасов энергоресурсов в США, а также усиление риска торговых войн, поскольку переговоры с Китаем, по всей видимости, зашли в тупик. Таким образом, мы ожидаем сохранения осторожности.

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.83%, DJIA +1.21%, NASDAQ +1.01%), Азия (Hang Seng -0.87%, Shanghai -0.76%, Nikkei -0.15%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.13%). Фьючерсы на Brent торгуются на отметке $71.94 за барр. – на уровне открытия.

Вчера: «Твиты» Трампа стали мягче, ОПЕК видит конец перенасыщения рынка. В центре внимания оказались смягчение воинственной риторики и прогнозы скорого завершения периода перенасыщения нефтяного рынка. Президент США Дональд Трамп сообщил в Твиттере, что удар по Сирии «может быть очень скорым или совсем не таким скорым!», что, по мнению ряда обозревателей, может означать, что у дара по Сирии не будет, и по крайней мере свидетельствует о том, что Вашингтон «дает задний х од». Что касается нефтяного рынка, то ОПЕК убеждена, что избыток предложения будет скоро устранен, поскольку объемы добычи – ниже квот, а спрос растет.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.35% до $72.2 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.97, РТС (+3.84%), индекс МосБиржи (+0.82%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток..

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Теги: динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  Сирия  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  китай  фьючерс 






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