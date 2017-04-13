Рубль опять пополз вверх

Сегодня: Brent, Россия-США – возможно ралли. Динамика Brent оказывает поддержку, отыгрывая часть потерь, понесенных вчера, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Однако главным драйвером торгов сегодня должны стать итоги встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова, после которой Тиллерсон встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе пресс-конференции Тиллерсон и Лавров дали понять, что стороны не заинтересованы в эскалации напряженности и, будучи ядерными державами, планируют предпринимать конструктивные действия, чтобы в будущем предотвратить ухудшение отношений до такого потенциально опасного уровня. В качестве первого шага, направленного на улучшение отношений, стороны договорились:

*Восстановить каналы связи между военными в Сирии

*Создать двухстороннюю рабочую группу для оценки отношений между двумя странами

*Сотрудничать в части урегулирования региональных конфликтов (Ливия, Афганистан, Северная Корея)

*Создать специальный канал связи для обсуждения ситуации на Украине, признав, что минские соглашения должны стать базой для политического урегулирования

*Предпринимать усилия в части двухстороннего экономического сотрудничества и способствовать созданию деловых контактов между двумя странами

Стороны также заявили о необходимости международного и независимого расследования химатаки в Сирии на прошлой неделе.

Снижение в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.29%, S&P 500 -0.38%, NASDAQ -0.52%). Азиатские индексы сегодня утром демонстрируют разнонаправленное движение котировок (Hang Seng -0.07%, Shanghai +0.12%, Nikkei -1.11%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.05%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.87 за барр. – выше открытия.

Вчера: Отскок оказался коротким, осторожность из-за России и США. Несмотря на Brent выше $56 за барр., жесткая риторика российских властей в преддверии и в ходе встречи Тиллерсона и Лаврова заставила рынки взять паузу. Согласие Путина встретиться с Тиллерсоном не смогло улучшить настроения инвесторов – на рынке сохранялась осторожность в ожидании прояснения перспектив развития отношений между Россией и США.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-1.19% до $55.6 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 56.61, РТС (-1.13%), ММВБ (-1.52%).