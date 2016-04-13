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Доллар становится все более интересным для покупок

13 Апреля 2016, 09:38 | В России

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на фоне роста нефтяных котировок, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent черное золото торгуется уже даже выше 43 долларов за баррель. Участники с оптимизмом ждут встречу в Дохе 17 апреля. Поддержку нефти также продолжает оказывать сокращение количества активных буровых в США (за прошедшую неделю по данным Baker Hughes произошло снижение на 8 установок) и постепенное снижение запасов в нефтехранилищах страны.

Между тем также драйвером для роста рубля остается умеренно жесткая денежно кредитная политика Банка России при крайне мягкой политике со стороны ведущих мировых ЦБ.

Из макроэкономической статистки последнего времени стоит выделить вчерашние довольно хорошие данные из Поднебесной. Индекс потребительских цен в марте остался на уровне 2,3%, а индекс цен производителей неожиданно вырос до -4,3% в годовом выражении против -4,9% месяцем ранее.

В целом, положительные факторы для рубля пока присутствуют, но, на мой взгляд, они уже во многом заложены в текущий курс. Поэтому постепенные покупки доллара вполне могут принести свои плоды в среднесрочной перспективе.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: санкции  доллар  brent  нефть  ммвб  кризис  евро  рубль  баррель  торги  ЦБ 






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