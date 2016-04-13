www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

В России появятся купюры номиналом 200 и 2000 рублей

13 Апреля 2016, 09:01 | В России

У Владивостока, похоже, вновь появился шанс стать "денежным" городом

Новые денежные купюры появятся в нашей стране - номиналом двести и две тысячи рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это произойдет в следующем году, сказала журналистам глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Правда, пока не определено, как они будут выглядеть. По словам руководителя регулятора, выбираться внешний вид будет с помощью общественного обсуждения. Но при этом традицию изображать на купюрах символы регионов России нарушать никто не собирается.

Общественное обсуждение планируется запустить в ближайшие несколько месяцев при участии одного из федеральных телеканалов.

Появление новых банкнот упростит расчеты людей за приобретаемые товары и услуги, считают в Банке России. Тем более что большинство платежей приходится на суммы между 100 и 500 рублями, а также одной и пятью тысячами.

Выпуск купюр такого номинала становится экономически обоснованным, если инфляция держится на уровне 4-6 процентов. А Банк России поставил цель снизить к концу 2017 года инфляцию до 4 процентов, напомнила Набиуллина. По ее словам, выпуск новых банкнот никак не отразится на инфляции и денежной массе. И не потребует новых специальных затрат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: набиулина  купюра  ЦБ  деньги  банк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru