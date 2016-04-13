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В России появятся купюры номиналом 200 и 2000 рублей
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Новые денежные купюры появятся в нашей стране - номиналом двести и две тысячи рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это произойдет в следующем году, сказала журналистам глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Правда, пока не определено, как они будут выглядеть. По словам руководителя регулятора, выбираться внешний вид будет с помощью общественного обсуждения. Но при этом традицию изображать на купюрах символы регионов России нарушать никто не собирается.
Общественное обсуждение планируется запустить в ближайшие несколько месяцев при участии одного из федеральных телеканалов.
Появление новых банкнот упростит расчеты людей за приобретаемые товары и услуги, считают в Банке России. Тем более что большинство платежей приходится на суммы между 100 и 500 рублями, а также одной и пятью тысячами.
Выпуск купюр такого номинала становится экономически обоснованным, если инфляция держится на уровне 4-6 процентов. А Банк России поставил цель снизить к концу 2017 года инфляцию до 4 процентов, напомнила Набиуллина. По ее словам, выпуск новых банкнот никак не отразится на инфляции и денежной массе. И не потребует новых специальных затрат.
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