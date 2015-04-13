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У клиентов Сбербанка по всей России появилась возможность использовать электронную подпись
Во всех отделениях Сбербанка в России клиенты-физические лица получили возможность оформлять банковские документы с использованием электронной подписи, сообщила «Золотому Рогу» пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Электронная подпись осуществляется клиентом при введении им пин-кода любой принадлежащей ему карты Сбербанка в pos-терминал, которым оборудовано рабочее место сотрудника отделения. В настоящее время возможность применения электронной подписи реализована для операций по вкладам.
Карта и пин-код являются средством подтверждения операции и заменяют ручную подпись. После проведения операции в качестве подтверждения факта ее совершения клиент получает копию электронного документа на бумажном носителе. При этом собственноручная и электронная подписи являются юридически равнозначными, независимо от способа подписания документы имеют одинаковую юридическую силу.
«Использование электронной подписи позволяет банку сократить бумажный оборот и повысить скорость обслуживания клиентов. В частности, при открытии вклада вместо подписания четырех документов клиенту достаточно один раз ввести пин-код. Также данная технология дает возможность проводить двойную идентификацию клиента – не только по паспорту, но и с помощью карты, пин-код к которой знает только клиент», - говорит директор управления проектов и контроля качества Сбербанка России Елена СЕРОВА.
Впервые возможность электронной подписи документов появилась у клиентов Московского банка Сбербанка в 2014 году. За год москвичи совершили более 3 млн операций с использованием электронной подписи. Более трети операций по вкладам клиенты осуществляют с помощью электронной подписи. В Дальневосточном Сбербанке технология реализуется с начала 2015 года.
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