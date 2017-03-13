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Чиновники отчитаются за свою зарплату
13 Марта 2017, 20:01 | В России
Минтруд предложил ограничить зарплату руководителей госпредприятий, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Если она слишком сильно отличается от зарплаты сотрудников, ее придется согласовывать с правительством.
У министров может появиться новая обязанность – отстаивать перед правительством зарплату руководства ГУПов. Минтруд предлагает обязать министров отчитываться перед вице-премьерами, почему зарплата руководства госпредприятий существенно превышает заработки их работников.
Такой проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, опубликован на портале regulation.gov.ru. (по сообщениям газеты «Ведомости).
Автор: "Ведомости"
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