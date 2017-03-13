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Нефть опять тащит рубль в пропасть

13 Марта 2017, 18:20 | В России

Прогноз на неделю от Марка БРЭДФОРДА, аналитика ФГ «БКС»: под влиянием ФРС . Помимо снижения цен на нефть Brent влияние на настроения инвесторов оказывает приближающееся заседание ФРС, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

После сильных данных по рынку труда США, опубликованных в пятницу (235 тыс. новых рабочих мест против консенсус-прогноза 190 тыс., снижение уровня безработицы до 4.7% с 4.8%), рынок оценивает вероятность повышения ставки почти в 100%. С одной стороны, ужесточение монетарной политики отражает улучшение состояния экономики и уже отчасти отыграно рынком. С другой стороны, сильные макроданные поднимают риски более агрессивного повышения ставок в этом году и далее. Поскольку решение регулятора больших сомнений не вызывает, наибольший интерес представляют комментарии в ходе пресс-конференции по итогам заседания: инвесторы будут искать указания на сроки и масштаб дальнейшего ужесточения политики. Также большее значение для рынком приобретают фундаментальные характеристики: т.е. сильные макроданные на этой неделе могут поддержать позиции «быков».

Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили пятницу ростом (DJIA +0.21%, S&P 500 +0.33%, NASDAQ +0.39%). Азиатские индексы повышаются (Hang Seng +0.89%, Shanghai +0.42%, Nikkei +0.12%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.09%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.03 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Негатив преобладал. Глобальные биржи и российские индексы оказались под давлением. Нефть подешевела в общей сложности на 8.0% на фоне нового роста запасов в США и признаков того, что сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ не сможет компенсировать рост добычи сланцевой нефти в США. Кроме того, энтузиазм рынков, вызванный надеждами на стимулирующую политику Дональда Трампа, сходит на нет. Инвесторы сомневаются в его способности реализовать необходимые реформы, кроме того, вероятность сближения с Россией и последующего снятия санкций снижается. Фактором давление также стали ожидания повышения ставки ФРС на заседании 15 марта.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-8.0% до $51.3 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.98, РТС (-4.7%), ММВБ (-4.0%).

Между тем, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent упала в понедельник, 13 марта, почти на 1% и впервые с ноября 2016 года опустилась ниже уровня $51 за баррель. За три предыдущие торговые сессии нефть подешевела почти на $5 за баррель, пишет РБК.

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в мае 2017 года опустилась на 0,92% и составила $50,85 за баррель, обновив тем самым минимум с конца ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:30 мск за баррель Brent на бирже давали $51,01.

В это же время стоимость майских фьючерсов североамериканской нефти WTI опустилась до $48,5.

Цены на нефть начали свое падение 8 марта после публикации правительственных данных Министерства энергетики США о запасах нефти в стране, а также о том, что сокращение добычи странами-членами ОПЕК и присоединившимися к соглашению картеля государствами оказалось недостаточным для сокращения поставок нефти в США. С 8 по 10 марта стоимость майского фьючерса Brent снизилась почти на $5.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: валюта  доллар  баррель  фрс  brent  США  БКС  нефть  евро  ЦБ  трамп  опек 











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