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Рублю предсказали новое резкое ослабление уже в марте
Согласно прогнозам Альфа-банка, доллар в очередной раз оттеснит национальную валюту в район 80 руб., говорится в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Алана Казиева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Расчеты, сделанные на основе технического анализа, говорят, что в марте доллар будет стоить 80 руб. при цене на нефть $36–35 за барр., пишет РБК. «Нефтяные котировки от минимальных значений 2016 года прибавили чуть больше 50%, и у спекулянтов появится желание зафиксировать прибыль на этих значениях. Если посмотреть бегло по всем инструментам на мировой арене, то наибольший интерес должны вызвать американские бонды. Их доходность приближается к 2%. Это приведет к укреплению доллара», — пишет в своем обзоре Казиев.
По мнению аналитика, далее нефть опять будет расти в цене и может достигнуть $44 за баррель к лету 2016 года. При таком значении доллар будет стоить 64–65 руб., считает Казиев. Поэтому он советует зафиксировать «стоп-приказ» (указание брокеру производить покупку или продажу в случаях, когда цена достигнет определенного уровня) на уровне 69 руб. за доллар.
Ранее аналитики не исключали еще большего укрепления рубля. Главный эксперт Центра экономического прогнозирования Егор Сусин говорил, что при росте нефти до $45–50 за баррель рубль продолжит укрепление, в перспективе доллар может стоить 65–70 руб. «Мы не исключаем, что нефть может продолжить дорожать и после $40 за баррель, а в этом случае доллар упадет до 70 руб.», — прогнозировал начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.
«Рубль продолжает находиться под влиянием ситуации на сырьевых площадках, где цены на нефть удерживаются выше $40 за баррель, создавая потенциал для дальнейшего укрепления национальной валюты», — считает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. По его мнению, доллар в ближайшее время вполне может продемонстрировать снижение до отметки 68–69 руб.
Аналитики Sberbank CIB Искандер Луцко и Дмитрий Коломыцын отмечают, что за текущую неделю рост нефтяных котировок составил 5,5%, причем положительная динамика была зафиксирована третью неделю подряд. В то же время, по их мнению, темпы роста Brent уже существенно замедлились. «После 7 марта, и мы ждем второго этапа, на котором цены могут скорректироваться к отметке $38/барр. В последнее время рост цен на нефть в основном был обусловлен ожиданиями встречи членов ОПЕК и других ведущих производителей нефти, на которой должен был обсуждаться вопрос замораживания добычи, но сейчас это представляется маловероятным», — пишут они в своем обзоре.
По прогнозам Sberbank CIB, снижение стоимости нефти может привести к очередному витку подорожания доллара, и в результате весной его курс к рублю может вырасти на 10% и достичь 80–82 руб.
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Комментарии
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Зам ЦАРЯ!09:56, 14.03.2016#
Да что Вы тут трете? Просто боитесь чтоб народ не ломанулся сдавать этот доллар, а еще подержал его у себя, да еще и прикупил, высвободив вам свои рубли. Нет уж, заберите свои баксы, а нам наши рубли верните! Доллар будет падать, халява по ворованной нефти из Сирии все меньше и меньше, в связи с чем все чаще и чаще нефть приходится покупать на официальных торгах, порождая спрос. А людишки которые покупали доллары и евро по курсу 70, 68, 67, 65 и тд, чтоб хоть как-то заработать или хотя бы вернуть свое-пойдут продавать!А у нас 1 квартал заканчивается, всем НУЖНЫ рубли!Поэтому валюта будет падать!
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Уже март как 14 дней можно сказать. Бакс падает, нефть дорожает. Вдобавок щя народ ломанулся продавать валюту, которую купил по курсу от 70 и выше. Пока еще можно заработать. Дальше убытки. Вдобавок заканчивается первый квартал, время платить налоги, а коль мы в России, то и налоги в рублях. Поэтому компании которые имеют доход в валюте, будут ее продавать. Тем самым увеличивая спрос на РУБЛЬ!Поэтому наш РУБЛЬ скорее всего в этот момент будет отыгрывать потери.