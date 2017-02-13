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Рубль начал неделю с позитива

13 Февраля 2017, 19:07 | В России

Прогноз на неделю: Позитив на открытии. Спрос на рисковые активы сохраняется, Brent торгуется выше уровня $56 за барр. на фоне оптимизма относительно перспектив роста. Также поддержку настроениям на глобальных рынках оказывает заявление Трампа о 100%-ной солидарности с Японией в вопросах безопасности и готовности продолжать развивать торговлю, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее доллар укрепляется, а выступления представителей ФРС могут усилить волатильность. Инвесторы будут искать в словах представителей регулятора подтверждение планов трех повышений ставки до конца года или смягчение его позиции из-за «фактора Трампа». Глава ФРС Джанет Йеллен выступит во вторник и среду перед конгрессом США.

Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили пятницу в плюсе (DJIA +0.48%, S&P 500 +0.36%, NASDAQ +0.33%). Азиатские индексы также повышаются (Hang Seng +0.51%, Shanghai +0.63%; Nikkei +0.46%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.20%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.63 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Опасный путь Трампа. На этой неделе Brent торговалась по большей части выше $55 за барр., но рынок снижался. В значительной степени негатив был вызван опасениями относительно того, что Трамп, сосредоточившись на скандальных вопросах (иммиграция, протекционизм), растерял свой политический капитал и не сможет получить необходимую поддержку конгресса для проведения ключевых реформ, стимулирующих рост экономики (налоговая реформа и т.д.). Все это может поставить под угрозу мотивацию президента для снятия антироссийских санкций.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-0.2% до $56.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.31, РТС (-2.2%), ММВБ-50 (-2.9%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рубль  баррель  фрс  Центробанк  доллар  курс  нефть  brent  трамп  евро 



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