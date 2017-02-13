Пушкарёв жестко прошелся по рублю

Курс российского рубля продолжает укреплять свои границы, а курс доллара в период 13-15 февраля имеет серьезные шансы рекордно опуститься, считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр ПУШКАРЕВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эксперт уверен, пишет «РГ», что хорошую поддержку рублю оказывает активный спрос на российские активы. Прежде всего, на облигации федерального займа (ОФЗ Минфина России).

"Инвесторов по-прежнему привлекает гарантированная премия по купону: от 8,1 до 8,4 процента годовых в бумагах со сроком погашения от 2 до 15 лет. И 8,8 процента по однолетним, а также до 10 процентов по облигациям на 3-6 месяцев. Для сравнения, доходность по 10-леткам США сейчас - 2,5 процента годовых, Австралии - 2,7 процента годовых, и это максимальные цифры среди признанно благонадежных государств. А, например, по казначейским бумагам Германии инвестор может рассчитывать не более чем на 0,4 процента годовых. Разница в процентных ставках и движет капиталами", - сказал он.

По его данным, очередные размещения - 8, 15 и 25 февраля, что вполне может вызвать дополнительные покупки российской валюты ближе к указанным датам со стороны иностранных инвесторов.

"По нефти рынки питают надежды на следующий понедельник, 13 февраля. Ожидаем от ОПЕК официальную статистику по соблюдению квот на сокращение добычи. И этот факт уже заранее оказывает поддержку ценам. Работает классический постулат: "покупай не факты, а ожидания". Ожидания же в большинстве своем в том, что Венские договоренности выполняются. Цены на марку Brent будут и дальше колебаться в пределах 54,7-57,5 - но при случае реален и прорыв выше новогодних максимумов к отметке в 60 долларов за баррель", - отметил эксперт.

По его словам, в субботу были сообщения, что Иран готов нарастить добычу до 4 миллионов баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК, где добыче Ирана позволили расти не более чем до 3,8 миллиона баррелей. "Впрочем, рынки этим пока не впечатлились, и нефть продолжила медленный рост", - подчеркнул он.

"Достоверность новости под вопросом, а разница в 0,2 миллиона баррелей при общем объеме сокращения в 1,8 миллиона баррелей вроде бы не так велика. Но теоретически это может вбить клин между Ираном и другими странами картеля, которые пошли на добровольные сокращения. Услышим дополнительные новости на этот счет? Тогда нефть сможет опуститься на 3-4 доллара, протестировав уровень 53 доллара за баррель и ниже, а доллар может подняться в цене до 61-62 рублей", - добавил Пушкарев.

По его мнению, если все же история вокруг иранских 4 миллионов баррелей плавно сойдет на нет - то в период 13-15 февраля или даже раньше, наоборот, курс доллара имеет серьезные шансы опуститься за 57 рублей или даже ниже (последний раз курс доллара опускался ниже 57 рублей 21 июля 2015 года). "И пока шансы на сценарий с укреплением рубля выше", - посетовал эксперт.

"Так что перед праздничными выходными 23-26 февраля, это следует иметь в виду, особенно тем, кто собирается на отдых и планирует покупку валюты", - отметил он.

Между тем, по прогнозам эксперта, курс евро, скорее всего, будет неспешно колебаться по отношению к доллару, в широком диапазоне 1,0550-1,0850.

"А пока на очереди еженедельная рутинная статистика: вторник - отчет Международного энергетического агентства о поставках, среда - отчет минэнерго США о запасах, вечер пятницы - количество сланцевых буровых установок от Baker Huges. Впрочем, вряд ли эти цифры способны встряхнуть рынки", - подытожил Пушкарев.