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Иски против граждан в банках будут писать роботы-юристы
Сбербанк внедряет робота-юриста, который может сам писать исковые заявления, сообщил зампредседателя правления банка Вадим Кулик. По его словам, запуск системы в первом полугодии 2017 года может «высвободить» около 3 тыс. рабочих мест, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет РБК, Сбербанк в 2017 году «высвободит» около 3 тыс. рабочих мест благодаря внедрению так называемого семейства роботов-юристов, сообщил на Гайдаровском форуме заместитель председателя правления банка Вадим Кулик, передает корреспондент РБК. Кулик подчеркнул, что это не означает автоматических сокращений персонала.
Банкир уточнил, что Сбербанк в четвертом квартале 2016 года уже «запустил робота-юриста, который может сам писать исковые заявления». «Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что почти все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия 2017 года», — сказал он.
Представитель Сбербанка добавил, что нововведение позволит «высвободить» около 3 тыс. рабочих мест, но это не означает, что все сотрудники, занимавшиеся этой работой, будут автоматически сокращены. «Эти люди попадут под программу переобучения. Если мы не найдем, как их переобучить, то дальше начнутся сокращения», — пояснил зампредправления Сбербанка.
Кулик добавил, что банк стремится сокращать сотрудников так, чтобы не влиять на рынок труда. Вместе с тем он признал, что новые технологии вынуждают банк активно внедрять роботов и по множеству других направлений. «У нас большой и агрессивный пайплайн», — добавил он, но деталей не уточнил.
Кулик позднее прокомментировал через пресс-службу Сбербанка, что речь идет о передаче роботам подготовке типовых исков, и что это «освободит юристов банка от рутинной работы и позволит сфокусироваться на решении сложных правовых вопросов».
О возможном сокращении персонала в связи с переходом Сбербанка в цифровую плоскость говорил и глава банка Герман Греф. В начале декабря Греф на встрече с сотрудниками «Открытый диалог» говорил, что внедрение технологий искусственного интеллекта повлечет «очень существенное» сокращение call-центров, подчеркивая при этом, что банк рассмотрит возможность внедрения программ переподготовки, чтобы сотрудники сохранили рабочие места.
В 2017 году Сбербанк планирует сократить 8% персонала в связи с ростом числа пользователей дистанционных каналов. В сентябре 2016 года Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым говорил, что активное развитие интернет-технологий уже в следующем году должно привести к первому в истории Сбербанка снижению числа посетителей в отделениях. Сбербанк прогнозирует, что к 2018 году 30–35% доходов ему будет приносить цифровой банкинг.
Греф отмечал, что в рамках создания цифровой экосистемы «вокруг» Сбербанка планируется создавать «большое количество малых бизнесов», в которые постепенно будут переходить сотрудники банка.
Фото ТАСС.
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