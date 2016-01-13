Низкие цены на нефть вынудят власти начать реальные реформы

Аналитики ФГ БКС считают, что чем дольше цены на нефть будут оставаться низкими, тем выше вероятность успешной корректировки экономических структур в России, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Цены на нефть определяли динамику российских макропоказателей в последние 50 лет, и в ближайшее время здесь изменений ждать не стоит, отмечают аналитики БКС.

Однако на этот раз есть вероятность положительных изменений, так как сейчас экономика РФ показывает устойчивость в текущей фазе мирового кризиса, правительство извлекло урок из прошлых кризисов и нет социально-экономических катастроф или тушения кризиса деньгами. Кроме того, специалисты компании отмечают, что в нынешнем витке кризиса повысилась гибкость, появились ростки реформ, которые могут развиваться и далее.

По мнению аналитиков БКС, есть факторы, которые приведут экономику России к росту: жесткая монетарная/бюджетная, но либеральная валютная политика, контроль за инфляцией, отсутствие геополитических шоков. Драйвером следующей фазы роста станут частные инвестиции. В выигрыше останутся банки, девелоперы, сельское хозяйство, пищевая промышленность, российские производители потребительских товаров. В числе проигравших будут потребительский сектор (ритейл, услуги) и инфраструктурное строительство.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.