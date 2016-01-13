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Низкие цены на нефть вынудят власти начать реальные реформы

13 Января 2016, 16:05 | В России

Аналитики ФГ БКС считают, что чем дольше цены на нефть будут оставаться низкими, тем выше вероятность успешной корректировки экономических структур в России, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Цены на нефть определяли динамику российских макропоказателей в последние 50 лет, и в ближайшее время здесь изменений ждать не стоит, отмечают аналитики БКС.

Однако на этот раз есть вероятность положительных изменений, так как сейчас экономика РФ показывает устойчивость в текущей фазе мирового кризиса, правительство извлекло урок из прошлых кризисов и нет социально-экономических катастроф или тушения кризиса деньгами. Кроме того, специалисты компании отмечают, что в нынешнем витке кризиса повысилась гибкость, появились ростки реформ, которые могут развиваться и далее.

По мнению аналитиков БКС, есть факторы, которые приведут экономику России к росту: жесткая монетарная/бюджетная, но либеральная валютная политика, контроль за инфляцией, отсутствие геополитических шоков. Драйвером следующей фазы роста станут частные инвестиции. В выигрыше останутся банки, девелоперы, сельское хозяйство, пищевая промышленность, российские производители потребительских товаров. В числе проигравших будут потребительский сектор (ритейл, услуги) и инфраструктурное строительство.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Анна Рыкова
Теги: инфляция  доллар  кризис  нефть  рубль 



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Комментарии

  • 77720:21, 13.01.2016#

    пока олигархи будут во власти, никакие реформы не помогут. Сначала надо устроить 37 год. Потом национализация всех ресурсов и отраслей с ключевыми предприятиями. Потом - реформы.

  • ЕдрЁныч20:35, 13.01.2016#

    Российская Либерал - Педерастия в Правительстве, Госдуме, Сов Феде просто Не Способна На Реформы. Она Способна только ВРАТЬ И ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ И ВРАТЬ !!!

  • приморский20:56, 13.01.2016#

    "вынудят власти начать реальные реформы" всё это байки. Будет хуже Красно-коричневая чума засевшая в кремле имеет одну цель-ВЛАСТЬ. В Либеральных- демократических странах большая цена на нефть лишь большая подмога для развития. (пример Норвегия)

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:17, 16.01.2016#

    что вы называете красно-коричневой чумой?

  • vasya21:03, 13.01.2016#

    " тем выше вероятность успешной корректировки экономических структур в России " - чудак какой-то писал, не от мира сего. Экономические структуры в России построены на коррупции и кумовстве, их реформировать это значит ещё больше повышать уровень государственного криминала.

  • grinli21:34, 13.01.2016#

    Есть хорошая восточная поговорка. Как раз по теме. Она о том, что Осел, постоявший в тени, работать уже не будет.

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