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Низкие цены на нефть вынудят власти начать реальные реформы
Аналитики ФГ БКС считают, что чем дольше цены на нефть будут оставаться низкими, тем выше вероятность успешной корректировки экономических структур в России, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Цены на нефть определяли динамику российских макропоказателей в последние 50 лет, и в ближайшее время здесь изменений ждать не стоит, отмечают аналитики БКС.
Однако на этот раз есть вероятность положительных изменений, так как сейчас экономика РФ показывает устойчивость в текущей фазе мирового кризиса, правительство извлекло урок из прошлых кризисов и нет социально-экономических катастроф или тушения кризиса деньгами. Кроме того, специалисты компании отмечают, что в нынешнем витке кризиса повысилась гибкость, появились ростки реформ, которые могут развиваться и далее.
По мнению аналитиков БКС, есть факторы, которые приведут экономику России к росту: жесткая монетарная/бюджетная, но либеральная валютная политика, контроль за инфляцией, отсутствие геополитических шоков. Драйвером следующей фазы роста станут частные инвестиции. В выигрыше останутся банки, девелоперы, сельское хозяйство, пищевая промышленность, российские производители потребительских товаров. В числе проигравших будут потребительский сектор (ритейл, услуги) и инфраструктурное строительство.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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vasya21:03, 13.01.2016#
" тем выше вероятность успешной корректировки экономических структур в России " - чудак какой-то писал, не от мира сего. Экономические структуры в России построены на коррупции и кумовстве, их реформировать это значит ещё больше повышать уровень государственного криминала.
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пока олигархи будут во власти, никакие реформы не помогут. Сначала надо устроить 37 год. Потом национализация всех ресурсов и отраслей с ключевыми предприятиями. Потом - реформы.